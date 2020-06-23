Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от онкологического заболевания, по этой причине защита попросила суд разрешить ему прогулки, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда.

"У него имеется онкологическое заболевание, по этой причине мы просим отменить решение о продлении меры пресечения или разрешить Калви ежедневные прогулки", - заявил адвокат Калви Тимофей Гриднев на заседании, в ходе которого рассматривается жалоба на продление домашнего ареста бизнесмена.

До этого защита сообщала, что в марте этого года Калви перенес операцию "из-за проблем с бедром". Другие детали - какую болезнь и когда диагностировали у него - в суде не озвучивались, это медицинская тайна.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.