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Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от онкологического заболевания, по этой причине защита попросила суд разрешить... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:50
россия
майкл калви
дело bаring vostok
сша
происшествия
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РИА Новости
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353
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, сша, происшествия

Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком

13:36 23.06.2020 (обновлено: 13:50 23.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви страдает от онкологического заболевания, по этой причине защита попросила суд разрешить ему прогулки, передает корреспондент РИА Новости из зала Первого апелляционного суда.
"У него имеется онкологическое заболевание, по этой причине мы просим отменить решение о продлении меры пресечения или разрешить Калви ежедневные прогулки", - заявил адвокат Калви Тимофей Гриднев на заседании, в ходе которого рассматривается жалоба на продление домашнего ареста бизнесмена.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
11 апреля 2019, 18:23
Дело Майкла Калви
До этого защита сообщала, что в марте этого года Калви перенес операцию "из-за проблем с бедром". Другие детали - какую болезнь и когда диагностировали у него - в суде не озвучивались, это медицинская тайна.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви
6 мая, 17:51
Мосгорсуд оставил без изменения постановление об аресте счетов Калви
Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Минувшей осенью стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
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РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokСШАПроисшествия
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