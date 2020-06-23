Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573360192.html
В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 22,6 тысячи, при этом выздоровели более 13,8... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_9d95a9d57e170eb4b99e3da6c51ef8da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_396:0:2444:2048_1400x0_80_0_0_17fa1a3c0f934da2df31c7dd7bb26a8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса

13:39 23.06.2020
720
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 22,6 тысячи, при этом выздоровели более 13,8 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 220 новых случаев коронавируса, выздоровел 221 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 22 632 случая заражения COVID-19. Умерло 904 человека. Выздоровело 13 868 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16 675 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2140 человек, из них 52 - в обсерваторе, 724 - на самоизоляции, 1364 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
111000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин подпишет постановление о назначении лекарств при выписке
Врач скорой помощи
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин отметил снижение числа новых случаев коронавируса
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Солист балета Государственного академического Большого театра СССР Николай Фадеечев
Умер народный артист СССР Николай Фадеечев
Кресла для судей в зале заседаний
В Ленинградской области арестовали экс-депутата, ранившего женщину
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Адвокат заявил, что Майкл Калви болен раком
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Коронавирус
Немецкие медики отметили важность соблюдения дистанции при COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Девушки есть среди добровольцев, на которых испытывают вакцину от COVID
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 59 487
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Мексике шесть человек погибли при крушении легкого самолета
01:42Харламов прокомментировал "идиотскую" версию развода с Асмус
01:41В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лента новостейМолния