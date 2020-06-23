В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 22 632 случая заражения COVID-19. Умерло 904 человека. Выздоровело 13 868 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16 675 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2140 человек, из них 52 - в обсерваторе, 724 - на самоизоляции, 1364 - контактные.