В Карабахе число случаев COVID-19 превысило сто

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 103 граждан. Вылечились 65 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 74 жителя, проведены 1688 тестов.