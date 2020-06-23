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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573359892.html
В Карабахе число случаев COVID-19 превысило сто
Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 103, сообщили во... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорный карабах
воз
франция
сша
азербайджан
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, нагорный карабах, воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Карабахе число случаев COVID-19 превысило сто

13:33 23.06.2020
87
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 103, сообщили во вторник в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики сообщали, что 21 июня в республике выявили 97 заболевших с COVID-19 и 65 выздоровевших пациентов.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 103 граждан. Вылечились 65 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 74 жителя, проведены 1688 тестов.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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