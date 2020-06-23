ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию

"Мы возьмем под контроль, я думаю, с мониторинговой группой СПЧ при президенте, чтобы каждый участник голосования с этих предприятий проголосовал так, как он считает нужным, и по итогам голосования ни в коей мере не были к нему применены какие-то меры административного давления", - сообщила Памфилова.

"Уважаемые граждане, я хочу к вам обратиться, никого не бойтесь, голосуйте там, где считаете нужным, свободно и так, как вы считаете нужным. Мы разговаривали и с генеральным прокурором, и если по ходу голосования будут применяться малейшие какие-то факты принуждения, мы оперативно будем реагировать. И поверьте мне, надеюсь, что в этот раз наказание будет неизбежным. Никто не имеет право лишать человека тех прав, которые гарантированы конституцией, права на свободное волеизъявление", - добавила она.