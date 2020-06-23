https://ria.ru/20200623/1573359855.html
ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию
ЦИК получил около 70 обращений о возможном принуждении к голосованию и применении административного ресурса, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, призвав РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:33
2020-06-23T14:20
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
москва
санкт-петербург
политика
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Чинуши потеряли берега
70? Нолики забыла? Может 7 000 000? У меня многие знакомые и друзья работают на бюджетке. Так их всех уже "попросили" придти на выборы и просто проголосовать как хочешь. (что уже доказывает, что им нужна просто явка для легитимности) Некоторых просто вежливо, некоторых под страхом увольнения.
59
Чинуши потеряли берега
И да, "уважаемые" "журналисты" хватит уже лохотрон называть голосованием.
56
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РИА Новости
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россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, москва, санкт-петербург, политика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
ЦИК получил около 70 обращений о возможном принуждении к голосованию и применении административного ресурса, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
, призвав граждан голосовать свободно.
"У нас 70 обращений поступило о принуждении к голосованию с использованием административного ресурса", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она добавила, что ЦИК счёл заслуживающими внимания 52 жалобы, поскольку в них есть конкретные сведения о работодателях, допустивших нарушения, их направили в компетентные органы. В том числе 16 из Москвы
и 23 из Санкт-Петербурга
.
"Мы возьмем под контроль, я думаю, с мониторинговой группой СПЧ при президенте, чтобы каждый участник голосования с этих предприятий проголосовал так, как он считает нужным, и по итогам голосования ни в коей мере не были к нему применены какие-то меры административного давления", - сообщила Памфилова.
Она подчеркнула, что ЦИК считает важным оперативно реагировать на возможные нарушения в ходе голосования по поправкам.
"Уважаемые граждане, я хочу к вам обратиться, никого не бойтесь, голосуйте там, где считаете нужным, свободно и так, как вы считаете нужным. Мы разговаривали и с генеральным прокурором, и если по ходу голосования будут применяться малейшие какие-то факты принуждения, мы оперативно будем реагировать. И поверьте мне, надеюсь, что в этот раз наказание будет неизбежным. Никто не имеет право лишать человека тех прав, которые гарантированы конституцией, права на свободное волеизъявление", - добавила она.
По словам Памфиловой, "такого минимума (жалоб) у нас никогда не было". Она добавила, что каждый случай будет под пристальным контролем избирательных комиссий, наблюдателей.
"Каждый случай возьмем под контроль и не только во время голосования , но и по итогам, чтобы никакой ретивый, ярый администратор в своих целях потом человека не подверг какой-то дискриминации, тем более увольнению", - подчеркнула она в эфире телеканала "Россия 24".