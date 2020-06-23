В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы мониторинг оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии велся только в отношении одной стороны конфликта, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что еще в 2016 году СБ ООН установил резолюцией 2292 специальный инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии, который, как предполагалось, повысит эффективность контроля за незаконными оружейными потоками.
"В рамках этого режима до этого года действовала военно-морская операция Европейского союза "София", но её результаты на оружейном направлении оказались мизерными. Этой весной "София" трансформировалась в "Ирини", однако "первые шаги" этой миссии пока трудно назвать впечатляющими. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Ильичев.
Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
Для Москвы, по словам дипломата, принципиально важно, чтобы "вся инспекционная деятельность соответствовала международному праву и заложенным в профильных резолюциях СБ ООН принципам".
"Нельзя также допускать, чтобы досмотровые мероприятия были ориентированы лишь на одну сторону конфликта", - подчеркнул он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.