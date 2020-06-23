В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии

"В рамках этого режима до этого года действовала военно-морская операция Европейского союза "София", но её результаты на оружейном направлении оказались мизерными. Этой весной "София" трансформировалась в "Ирини", однако "первые шаги" этой миссии пока трудно назвать впечатляющими. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Ильичев.