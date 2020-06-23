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В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии
Нельзя допустить, чтобы мониторинг оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии велся только в отношении одной стороны конфликта, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:34
обострение конфликта в ливии
петр ильичев
халифа хафтар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
евросоюз
москва
триполи
ливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, петр ильичев, халифа хафтар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, евросоюз, москва, триполи, ливия, оон, в мире

В МИД оценили результаты морского мониторинга оружейного эмбарго по Ливии

13:27 23.06.2020 (обновлено: 14:34 23.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы мониторинг оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии велся только в отношении одной стороны конфликта, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что еще в 2016 году СБ ООН установил резолюцией 2292 специальный инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии, который, как предполагалось, повысит эффективность контроля за незаконными оружейными потоками.
"В рамках этого режима до этого года действовала военно-морская операция Европейского союза "София", но её результаты на оружейном направлении оказались мизерными. Этой весной "София" трансформировалась в "Ирини", однако "первые шаги" этой миссии пока трудно назвать впечатляющими. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Ильичев.
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Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
Для Москвы, по словам дипломата, принципиально важно, чтобы "вся инспекционная деятельность соответствовала международному праву и заложенным в профильных резолюциях СБ ООН принципам".
"Нельзя также допускать, чтобы досмотровые мероприятия были ориентированы лишь на одну сторону конфликта", - подчеркнул он.
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Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Обострение конфликта в ЛивииПетр ИльичевХалифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНЕвросоюзМоскваТриполиЛивияООНВ мире
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