МИД прокомментировал сообщения о якобы российском беспилотнике в Ливии

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Информация о якобы российском беспилотнике в Информация о якобы российском беспилотнике в Ливии , сведения о котором содержатся в докладе группы экспертов ООН , недостоверна – характеристики его конструкции свойственны аппаратам, производимым в одной из соседних с Россией стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев

Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара

"Масса ошибок или сознательных фальсификаций допущена также в отношении вооружений. В частности, непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдаётся за недавние поставки", - заявил Ильичев.

По его словам, ещё один подлог – фотографии из Сирии , выдаваемые за ливийские пейзажи.

"Отдельного разбирательства требует история с сирийскими боевиками, перевозимыми на запад Ливии для поддержки Правительства национального согласия. Умышленно или нет, но эти факты вывернуты наизнанку: эти наёмники, связанные с террористическими организациями, в докладе "превратились" в бойцов Ливийской национальной армии", - добавил он.