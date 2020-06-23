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МИД прокомментировал сообщения о якобы российском беспилотнике в Ливии
Информация о якобы российском беспилотнике в Ливии, сведения о котором содержатся в докладе группы экспертов ООН, недостоверна – характеристики его конструкции... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:33
россия
обострение конфликта в ливии
петр ильичев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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россия, обострение конфликта в ливии, петр ильичев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

МИД прокомментировал сообщения о якобы российском беспилотнике в Ливии

13:27 23.06.2020 (обновлено: 14:33 23.06.2020)
353
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Информация о якобы российском беспилотнике в Ливии, сведения о котором содержатся в докладе группы экспертов ООН, недостоверна – характеристики его конструкции свойственны аппаратам, производимым в одной из соседних с Россией стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.
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"Масса ошибок или сознательных фальсификаций допущена также в отношении вооружений. В частности, непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдаётся за недавние поставки", - заявил Ильичев.
По его словам, ещё один подлог – фотографии из Сирии, выдаваемые за ливийские пейзажи.
"Отдельного разбирательства требует история с сирийскими боевиками, перевозимыми на запад Ливии для поддержки Правительства национального согласия. Умышленно или нет, но эти факты вывернуты наизнанку: эти наёмники, связанные с террористическими организациями, в докладе "превратились" в бойцов Ливийской национальной армии", - добавил он.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииПетр ИльичевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
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