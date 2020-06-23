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Распространение нового коронавируса
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В Африке число жертв коронавируса превысило 8,2 тысячи
Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа в Африке превысило 8,2 тысячи, за все время заразились свыше 312 тысяч человек,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:23
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число жертв коронавируса превысило 8,2 тысячи

13:23 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа в Африке превысило 8,2 тысячи, за все время заразились свыше 312 тысяч человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за все время на Африканском континенте скончались 8 222 человека с подтвержденным коронавирусом, заразились 312 740 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (101 590), Египте (55 233) и Нигерии (20 919). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2 193), ЮАР (1 991) и Алжире (852).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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