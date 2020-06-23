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В МИД заявили, что конфликт в Ливии переживает острую фазу
Конфликт в Ливии сейчас переживает острую фазу, идет накачка страны вооружениями, в том числе морским путем, сказал в интервью РИА Новости директор департамента РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:33
обострение конфликта в ливии
петр ильичев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
обострение конфликта в ливии, петр ильичев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

В МИД заявили, что конфликт в Ливии переживает острую фазу

13:23 23.06.2020 (обновлено: 14:33 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Конфликт в Ливии сейчас переживает острую фазу, идет накачка страны вооружениями, в том числе морским путем, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"В настоящее время ливийский конфликт переживает острую фазу, и дополнительная накачка страны вооружениями, конечно, затрудняет переход к мирному урегулированию на согласованной под эгидой ООН основе. Оружие, в частности, попадает в Ливию морским путём", - сказал Ильичев.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Вчера, 13:17
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Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииПетр ИльичевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
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