В МИД считают подход ООН к оружейному эмбарго по Ливии ангажированным

"В данном случае важно, чтобы работа велась сбалансированно, на основе достоверной и проверенной информации. К сожалению, это ключевое правило систематически игнорируется. Эксперты в своих изысканиях часто строят свои умозаключения на базе целевых информационных вбросов, черпают сведения из сомнительных источников. Полностью заброшены расследования, касающиеся нарушений 2011 года. Так и не получили развития сюжеты о переброске ливийского оружия в Сирию для подпитки местных боевиков в период их наиболее активного наступления на правительственные позиции, хотя на этот счёт были весьма перспективные разработки. "Испарилась с горизонта" поднятая в экспертных докладах несколько лет назад тема вооружённых присутствий в Ливии ряда западных государств", - сказал Ильичев.