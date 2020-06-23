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В МИД считают подход ООН к оружейному эмбарго по Ливии ангажированным
Москва считает ангажированным подход экспертов ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии, речи о независимом мониторинге не идет,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:33
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
совет безопасности оон
евросоюз
триполи
ливия
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, совет безопасности оон, евросоюз, триполи, ливия, оон, в мире

В МИД считают подход ООН к оружейному эмбарго по Ливии ангажированным

13:17 23.06.2020 (обновлено: 14:33 23.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Москва считает ангажированным подход экспертов ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии, речи о независимом мониторинге не идет, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Дипломат напомнил, что при санкционном комитете СБ ООН 1970 по Ливии функционирует группа экспертов, уполномоченная осуществлять, среди прочего, мониторинг нарушений оружейного эмбарго.
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"В данном случае важно, чтобы работа велась сбалансированно, на основе достоверной и проверенной информации. К сожалению, это ключевое правило систематически игнорируется. Эксперты в своих изысканиях часто строят свои умозаключения на базе целевых информационных вбросов, черпают сведения из сомнительных источников. Полностью заброшены расследования, касающиеся нарушений 2011 года. Так и не получили развития сюжеты о переброске ливийского оружия в Сирию для подпитки местных боевиков в период их наиболее активного наступления на правительственные позиции, хотя на этот счёт были весьма перспективные разработки. "Испарилась с горизонта" поднятая в экспертных докладах несколько лет назад тема вооружённых присутствий в Ливии ряда западных государств", - сказал Ильичев.
"При таком ангажированном подходе трудно вести речь о независимом мониторинге соблюдения оружейного эмбарго", - добавил он.
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Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНЕвросоюзТриполиЛивияООНВ мире
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