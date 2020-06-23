Глава МИД Сирии подтвердил правдивость одной из историй в книге Болтона

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.

"Рассказ Джона Болтона, распространенный в СМИ ранее - правда, но я не могу говорить о деталях",- сказал Муаллем во время пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов о правдивости истории в книги Болтона про американских пленных.