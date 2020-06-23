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Глава МИД Сирии подтвердил правдивость одной из историй в книге Болтона
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем подтвердил правдивость истории, упомянутой в книге экс-советника по безопасности Джона Болтона, об отказе сирийских... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:15
джон болтон
валид муаллем
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джон болтон, валид муаллем, сирия, сша, в мире

Глава МИД Сирии подтвердил правдивость одной из историй в книге Болтона

13:15 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВалид Муаллем
Валид Муаллем
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валид Муаллем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем подтвердил правдивость истории, упомянутой в книге экс-советника по безопасности Джона Болтона, об отказе сирийских властей вести переговоры с США по освобождению американских пленных.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
"Рассказ Джона Болтона, распространенный в СМИ ранее - правда, но я не могу говорить о деталях",- сказал Муаллем во время пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов о правдивости истории в книги Болтона про американских пленных.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
Вчера, 12:39
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