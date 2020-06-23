https://ria.ru/20200623/1573358325.html
Глава МИД Сирии подтвердил правдивость одной из историй в книге Болтона
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем подтвердил правдивость истории, упомянутой в книге экс-советника по безопасности Джона Болтона, об отказе сирийских... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:15
2020-06-23T13:15
джон болтон
валид муаллем
сирия
сша
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, валид муаллем, сирия, сша, в мире