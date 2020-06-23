https://ria.ru/20200623/1573357983.html
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть употребление российским лидером Владимиром Путиным слов, которые, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:12
2020-06-23T13:12
джон болтон
дмитрий песков
владимир путин
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:314:3081:2047_1400x0_80_0_0_c56467d66524fada74cf6d9c6d027f10.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дмитрий песков, владимир путин, сирия, сша, в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что не может подтвердить или опровергнуть употребление российским лидером Владимиром Путиным
слов, которые, как пишет бывший советник президента США
по национальной безопасности Джон Болтон
, не были переведены во время их разговора в 2018 году.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. В ней бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года. Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин - самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.
Как написал Болтон, он обсуждал с Путиным ситуацию в районе Ат-Танфа в Сирии. По словам Болтона, президент сказал, что до 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые следуют американским указаниям, но готовы их предать. "Путин сказал, что боевики ИГ* будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!" - пишет Болтон в книге.
"Я не знаю, это опять же... Президент, вы знаете, он иногда весьма красноречив, и дает исчерпывающие формулировки в описании тех или иных важных событий. Это я могу подтвердить, но что касается этого конкретного случая, здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.