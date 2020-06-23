Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. В ней бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года. Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин - самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.