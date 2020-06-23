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Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть употребление российским лидером Владимиром Путиным слов, которые, РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:12
джон болтон
дмитрий песков
владимир путин
сирия
сша
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джон болтон, дмитрий песков, владимир путин, сирия, сша, в мире

Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон

13:12 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть употребление российским лидером Владимиром Путиным слов, которые, как пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не были переведены во время их разговора в 2018 году.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. В ней бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года. Болтон не поясняет, как он узнал, что сказал Путин - самостоятельно или через переводчика американской делегации. В тексте указывается лишь, что у них был и свой переводчик.
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Как написал Болтон, он обсуждал с Путиным ситуацию в районе Ат-Танфа в Сирии. По словам Болтона, президент сказал, что до 5000 "местных жителей" в районе Ат-Танфа на самом деле являются боевиками ИГ*, которые следуют американским указаниям, но готовы их предать. "Путин сказал, что боевики ИГ* будут целовать определенную часть нашего тела, хотя его переводчик так не переводил!" - пишет Болтон в книге.
"Я не знаю, это опять же... Президент, вы знаете, он иногда весьма красноречив, и дает исчерпывающие формулировки в описании тех или иных важных событий. Это я могу подтвердить, но что касается этого конкретного случая, здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил Песков.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Джон БолтонДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияСШАВ мире
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