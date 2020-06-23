Москва имеет данные о присутствии в Ливии иностранного военного персонала

"Нам нам известно о наличии иностранного военного персонала в Ливии. Но это тема для отдельного весьма обстоятельного разговора. Об этом упоминалось и в других докладах группы экспертов. Впрочем, "слив" в СМИ конфиденциальных данных и заключений – это не наш метод", - подчеркнул Ильичев.