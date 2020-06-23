Москва имеет данные о присутствии в Ливии иностранного военного персонала

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Москва владеет данными о присутствии в Ливии иностранного военного персонала, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Нам нам известно о наличии иностранного военного персонала в Ливии. Но это тема для отдельного весьма обстоятельного разговора. Об этом упоминалось и в других докладах группы экспертов. Впрочем, "слив" в СМИ конфиденциальных данных и заключений – это не наш метод", - подчеркнул Ильичев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.