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Москва имеет данные о присутствии в Ливии иностранного военного персонала
Москва владеет данными о присутствии в Ливии иностранного военного персонала, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:32
петр ильичев
халифа хафтар
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
оон
обострение конфликта в ливии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
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триполи
ливия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568859686_0:113:3072:1841_1400x0_80_0_0_a9ae33a740832029012856bbb8c31cd6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр ильичев, халифа хафтар, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, оон, обострение конфликта в ливии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

Москва имеет данные о присутствии в Ливии иностранного военного персонала

13:10 23.06.2020 (обновлено: 14:32 23.06.2020)
250
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Москва владеет данными о присутствии в Ливии иностранного военного персонала, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Нам нам известно о наличии иностранного военного персонала в Ливии. Но это тема для отдельного весьма обстоятельного разговора. Об этом упоминалось и в других докладах группы экспертов. Впрочем, "слив" в СМИ конфиденциальных данных и заключений – это не наш метод", - подчеркнул Ильичев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Вчера, 13:17
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Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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Петр ИльичевХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиООНОбострение конфликта в ЛивииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
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