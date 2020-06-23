В МИД прокомментировали доклад ООН о "военном присутствии" России в Ливии

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Доклад группы экспертов ООН о "российском военном присутствии" в Ливии основан на сомнительных источниках, Москва требует от секретариата ООН провести расследование утечки в СМИ конфиденциального документа, сказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.
"Прежде всего следует отметить, что мы крайне обеспокоены утечкой в прессу конфиденциального доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1970 по санкциям в отношении Ливии. Причём "слив" такого рода документа, не предназначенного для распространения в публичном пространстве, происходит далеко не впервые. Требуем расследования произошедшего Секретариатом ООН", - сказал Ильичев.
По его словам, уже первичный анализ текста "позволяет констатировать его необъективность и несбалансированность".
"Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. Значительное число ссылок на те или иные материалы попросту не работает. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых "внутренних переговорах", невозможно доказать", - добавил Ильичев.
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"У нас не вызывает сомнений, что его цель – ввести международное сообщество в заблуждение касательно российской политики в Ливии", - подчеркнул дипломат.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.