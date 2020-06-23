В МИД прокомментировали доклад ООН о "военном присутствии" России в Ливии

По его словам, уже первичный анализ текста "позволяет констатировать его необъективность и несбалансированность".

"Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. Значительное число ссылок на те или иные материалы попросту не работает. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых "внутренних переговорах", невозможно доказать", - добавил Ильичев.