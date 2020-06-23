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Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в 62 года. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:54
евгений тарло
совет федерации рф
общество
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Жаль, так то хороший был мужик, давненько он пропал из поля зрения политики. Царствие ему небесное и земля пухом.
53
Жаль, помню его по телепередачам, человек со своей позицией внушает уважение, даже если я с ней не во всем согласна. Мои соболезнования его родным
17
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573356630_0:267:2902:1899_1400x0_80_0_0_9047f65e8c54192b10de622fa6d8a001.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тарло, совет федерации рф, общество

Умер экс-сенатор Евгений Тарло

13:03 23.06.2020 (обновлено: 13:54 23.06.2020)
13972
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
Вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший сенатор Евгений Тарло умер в 62 года. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.
Предварительная причина смерти — инфаркт. Другие подробности пока не сообщаются.
Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в Совете Федерации с 2007 по 2015 год. После ухода из верхней палаты парламента он стал президентом фонда "Правовое государство".
4539260555
Обсудить 7
Евгений ТарлоСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Жаль, так то хороший был мужик, давненько он пропал из поля зрения политики. Царствие ему небесное и земля пухом.
23 июня, 13:41
Вал Валиков
36011402
Жаль, помню его по телепередачам, человек со своей позицией внушает уважение, даже если я с ней не во всем согласна. Мои соболезнования его родным
23 июня, 16:12
kkochergina54
1210103
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