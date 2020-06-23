https://ria.ru/20200623/1573356553.html
Умер экс-сенатор Евгений Тарло
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в 62 года. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:03
2020-06-23T13:54
евгений тарло
совет федерации рф
общество
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Вал Валиков
Жаль, так то хороший был мужик, давненько он пропал из поля зрения политики. Царствие ему небесное и земля пухом.
53
kochergina54
Жаль, помню его по телепередачам, человек со своей позицией внушает уважение, даже если я с ней не во всем согласна. Мои соболезнования его родным
17
7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573356630_0:267:2902:1899_1400x0_80_0_0_9047f65e8c54192b10de622fa6d8a001.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тарло, совет федерации рф, общество