В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона

"Это фактор, мешающий нормальным контактам. Приходится с сожалением констатировать, что в последнее время мы не раз наблюдали подобного рода ситуации. Я безоценочно говорю применительно к книге Болтона, я не комментирую конкретику, а говорю о том, что происходит в принципе в США, когда сюжеты, по определению не предназначенные для вынесения на публику, становятся достоянием гласности и предметом смакования в плохом смысле этого слова. Мы не считаем, что это правильно", - подчеркнул замглавы МИД РФ.