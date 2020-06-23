В МИД прокомментировали публикацию книги Болтона

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва воспринимает публикацию книги экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона как элемент внутриполитических "разборок" в США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.
"Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических "разборок" в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней", - сказал Рябков, комментируя книгу Болтона.
"Вообще, эта практика постоянных сливов и каких-то массированных вбросов информации и оценок о событиях совсем недавнего прошлого в значительной мере компрометирует, если можно употребить такое слово, жанр дипломатии", - отметил замглавы МИД РФ.
После выхода такой публикации в Москве "не могут быть уверены, что произойдет дальше с американской стороны: какие контакты, в каком духе будут препарированы и вынесены на всеобщее рассмотрение зачастую с таким скандальным оттенком".
"Это фактор, мешающий нормальным контактам. Приходится с сожалением констатировать, что в последнее время мы не раз наблюдали подобного рода ситуации. Я безоценочно говорю применительно к книге Болтона, я не комментирую конкретику, а говорю о том, что происходит в принципе в США, когда сюжеты, по определению не предназначенные для вынесения на публику, становятся достоянием гласности и предметом смакования в плохом смысле этого слова. Мы не считаем, что это правильно", - подчеркнул замглавы МИД РФ.