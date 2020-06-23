Сын маршала Василевского рассказал о впечатлениях от Парада Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сын одного из самых великих отечественных полководцев маршала Александра Василевского, выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости, что на него произвело ошеломляющее впечатление бросание к подножию Мавзолея знамен разгромленных в ходе Великой Отечественной войны немецко-фашистских частей на Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Десятилетний Игорь Василевский присутствовал на том параде. "Я был на гостевой трибуне. И для меня огромной радостью было видеть, как отец с обнаженной саблей, чеканя шаг, идет, возглавляя сводный полк 3-го Белорусского фронта. Я смотрел на него с гордостью и восторгом", - сказал он.

После прохода по Красной площади Василевский поднялся на трибуну Мавзолея, где находились Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, члены правительства и другие маршалы.

"И вот под дробь барабанов особая рота пронесла и швырнула к подножию Мавзолея 200 немецких знамен и штандартов. Произошло символическое погребение гитлеровского нацизма и немецкого милитаризма. Потрясающее по силе зрелище стало кульминацией парада и на меня произвело ошеломляющее впечатление", - признался Игорь Василевский.

По его словам, для Александра Василевского война не закончилась. "Во время Парада Победы он знал, что ему предстоит завершить разработку стратегии войны с Японией, стать главнокомандующим в дальневосточной кампании и поставить победную точку в завершении Второй мировой войны", - сказал сын полководца.

Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в Генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.

Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.