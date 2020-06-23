Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573354066.html
Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад
РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:38
75 лет великой победы
россия
зоран миланович
парад победы
дмитрий песков
москва
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022424_0:383:2960:2048_1400x0_80_0_0_5a2e5dadc8f1e81f56d514842ac7d3db.jpg
россия
москва
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022424_0:383:2960:2048_1400x0_80_0_0_5a2e5dadc8f1e81f56d514842ac7d3db.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022424_229:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_a25134cdf39dd6b806f45fe050112424.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573022424_620:0:2668:2048_1400x0_80_0_0_a0414cb759782631b81a388b9b1de1c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зоран миланович, парад победы, дмитрий песков, москва, хорватия, в мире

Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад

12:38 23.06.2020
1382
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКабриолеты Aurus на Красной площади
Кабриолеты Aurus на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ с пониманием относится к тому, что ряд приглашенных лидеров, в том числе президент Хорватии Зоран Миланович, не смогут приехать на парад Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщили ранее в посольстве Хорватии в Москве, президент Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, так как у него сломался самолет.
"Вы знаете, мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они, безусловно, хотели бы и ранее подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам, причем прежде всего, конечно, причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что так же с пониманием в Кремле относятся и к информации, которая пришла из Хорватии и признательны за изначальную готовность разделить "радость этого праздника".
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

Танк Т-72Б3 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

Жители Москвы фотографируют военную технику на Моховой улице время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

Танк Т-90М Прорыв-3 на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

Танки Т-34-85 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

Бронетранспортер БТР-82А проезжает рядом с памятником князю Владимиру на ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 10

В первой совместной тренировке на Красной площади приняли участие 40 пеших расчетов и более 230 боевых машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

В юбилейном параде будет участвовать историческая, современная и перспективная техника.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 10

По Красной площади во время репетиции прошли танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты "Армата", БМП "Курганец-25" , защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Здесь представлены также зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", машины берегового ракетного комплекса "БАЛ" и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 10

Более 20 образцов техники принимают участие в параде впервые.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Военная техника на Моховой улице во время ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Пешая колонна сформирована более чем из 40 парадных расчетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Среди участников — парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Тренировки в этом году проводят в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Еще одна репетиция парада состоится 18 июня, генеральная репетиция — 20-го.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
540203
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыРоссияЗоран МилановичПарад ПобедыДмитрий ПесковМоскваХорватияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет переговоры с главами Сербии и Узбекистана
Парад Победы в Москве
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Президент РФ Владимир Путин
Песков объяснил разницу русского и английского текстов статьи Путина
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России хотят увеличить пенсии по старости
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили о постоянной сменяемости власти в России
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2018
В Кремле прокомментировали мемуары Болтона о работе в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров анонсировал саммит лидеров России, Индии и Китая "на полях" G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон рассказал, почему не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину
Портрет Президента России в кабинете Владимира Путина
Песков рассказал, что за постер лежит на диване в кабинете Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
Встреча председателя Совета Федерации В. Матвиенко с председателем Сената Франции Ж. Ларше
Глава Сената Франции выступил за смягчение антироссийских санкций
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния