Кремль с пониманием относится к тому, что ряд лидеров не приедут на парад

"Вы знаете, мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они, безусловно, хотели бы и ранее подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам, причем прежде всего, конечно, причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах", - сказал Песков журналистам.