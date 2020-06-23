Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

"На слушаниях 9 марта я поднял вопрос об обстоятельствах незакрытия воздушного пространства над зоной военного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (незакрытие неба – ред.), и недавно, спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование фактов относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины от марта 2014 до полного закрытия неба после крушения рейса MH17… В парламентских документах говорится, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев. Есть вероятность, что такое расследование займет еще больше времени из-за ситуации с COVID-19. Защита в любом случае будет внимательно следить за таким расследованием", - сообщил адвокат.