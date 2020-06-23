В Приамурье отметили рост случаев COVID-19 среди детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Количество детей в Амурской области, заболевших COVID-19, за последние три недели увеличилось в 1,7 раза - с 83 до 138 человек, сообщает правительство региона.
"За последние 3 недели отмечается увеличение числа инфицированных детей - в 1,7 раза (с 83 случаев 9 июня до 138 случаев 23 июня)", - информируют власти.
"Настораживает тенденция, которая нас беспокоит, - вовлечение в эпидпроцесс школьников. Наступило лето, увеличились контакты, и в структуре заболевших у нас начинают появляться дети... (Которые), как правило, болеют бессимптомно, и они могут (стать) источниками заражения COVID-19 взрослых", - цитирует правительство главного санитарного врача региона Ольгу Курганову.
Всего в регионе выявлено 1444 случая COVID-19, 481 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске, на втором месте город Свободный - 349 человек. В 40% случаев - это люди 30-40 лет, пневмонией болеют 45,4% заразившихся, еще в 36,8% COVID-19 протекает в виде ОРВИ и в 17,8% - бессимптомно. Девять человек в Приамурье, по данным правительства региона, скончались от коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.