В Приамурье отметили рост случаев COVID-19 среди детей

"Настораживает тенденция, которая нас беспокоит, - вовлечение в эпидпроцесс школьников. Наступило лето, увеличились контакты, и в структуре заболевших у нас начинают появляться дети... (Которые), как правило, болеют бессимптомно, и они могут (стать) источниками заражения COVID-19 взрослых", - цитирует правительство главного санитарного врача региона Ольгу Курганову.