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В Приамурье отметили рост случаев COVID-19 среди детей
Количество детей в Амурской области, заболевших COVID-19, за последние три недели увеличилось в 1,7 раза - с 83 до 138 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:27
амурская область
благовещенск
общество
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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амурская область, благовещенск, общество

В Приамурье отметили рост случаев COVID-19 среди детей

12:27 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с ребенком в больнице
Медик с ребенком в больнице
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик с ребенком в больнице. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Количество детей в Амурской области, заболевших COVID-19, за последние три недели увеличилось в 1,7 раза - с 83 до 138 человек, сообщает правительство региона.
"За последние 3 недели отмечается увеличение числа инфицированных детей - в 1,7 раза (с 83 случаев 9 июня до 138 случаев 23 июня)", - информируют власти.
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"Настораживает тенденция, которая нас беспокоит, - вовлечение в эпидпроцесс школьников. Наступило лето, увеличились контакты, и в структуре заболевших у нас начинают появляться дети... (Которые), как правило, болеют бессимптомно, и они могут (стать) источниками заражения COVID-19 взрослых", - цитирует правительство главного санитарного врача региона Ольгу Курганову.
Всего в регионе выявлено 1444 случая COVID-19, 481 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске, на втором месте город Свободный - 349 человек. В 40% случаев - это люди 30-40 лет, пневмонией болеют 45,4% заразившихся, еще в 36,8% COVID-19 протекает в виде ОРВИ и в 17,8% - бессимптомно. Девять человек в Приамурье, по данным правительства региона, скончались от коронавирусной инфекции.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАмурская областьБлаговещенскОбщество
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