Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573352490.html
В Сомали при подрыве смертника погибли два человека
Два человека погибли при подрыве террориста-смертника у турецкой базы в районе столицы Сомали Могадишо, также умер сам нападавший, сообщает агентство Anadolu со РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:24
аль-каида
сомали
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cb576aeb3f3e74bb3cbf6cc39049dd4d.jpg
https://ria.ru/20200621/1573259550.html
https://ria.ru/20200531/1572245794.html
сомали
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cb576aeb3f3e74bb3cbf6cc39049dd4d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f1a0edf9493a29f74294d43bb17dd01a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580342_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_17651b92dcb2ae09287ea803638deaac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аль-каида, сомали, оон, сша, в мире

В Сомали при подрыве смертника погибли два человека

12:24 23.06.2020
78
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два человека погибли при подрыве террориста-смертника у турецкой базы в районе столицы Сомали Могадишо, также умер сам нападавший, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя сомалийского правительства.
Лагерь TURKSOM - крупнейшая турецкая база за рубежом. Она был создана в 2017 году в районе Могадишо. На базе тренируются и обучаются сомалийские военные, которые борются против террористической группировки "Аш-Шабаб".
Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо сообщил агентству, что охранники выстрелили в террориста, который пытался пробраться на территорию военной базы, представившись "курсантом Турецко-сомалийской военной академии". Произошел взрыв за пределами лагеря, погибли двое мирных жителей и террорист.
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
21 июня, 14:26
СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали
Оронджо добавил, что в ходе нападения не пострадали и не были убиты сомалийские военные и граждане Турции. Пока ответственность за нападение на себя не взяла ни одна из действующих в стране группировок.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
Полицейский в Сомали
31 мая, 12:33
В Сомали шесть человек погибли при подрыве автобуса
* Террористическая организация, запрещенная в России
000000
Обсудить 0
Аль-КаидаСомалиООНСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске возбудили дело о халатности из-за неисправных автобусов
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Посол в РФ: Сербия готова подключить суд в помощь Церкви в Черногории
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
В санаториях ужесточат меры при возникновении инфекционных заболеваний
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Reuters: США и Россия разработают договор, включающий все ядерное оружие
Здание Государственной Думы РФ
Госдума скорректировала график работы в июле
Валид Муаллем
В Сирии выступили против участия других стран в конституционной комиссии
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину
Валид Муаллем
В Сирии поприветствовали прекращение огня в Ливии
Игорь Коротченко
Эксперт оценил слова о гипотетическом конфликте Украины и Россией
Медик с ребенком в больнице
В Приамурье отметили рост случаев COVID-19 среди детей
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Сирия готова противостоять санкциям США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния