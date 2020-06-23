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В Сирии поприветствовали прекращение огня в Ливии
Дамаск приветствует прекращение огня в Ливии и заявляет о своей поддержке Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, заявил министр иностранных... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:13
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
валид муаллем
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
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РИА Новости
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353
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, валид муаллем, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, сирия, оон, в мире

В Сирии поприветствовали прекращение огня в Ливии

12:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВалид Муаллем
Валид Муаллем
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валид Муаллем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Дамаск приветствует прекращение огня в Ливии и заявляет о своей поддержке Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Мы поддерживаем прекращение в Ливии. Мы поддерживаем ЛНА во главе с Халифой Хафтаром и государственные власти на востоке Ливии", - сказал Муаллем.
По словам главы сирийского МИД, Ливия сегодня стала жертвой амбиций и вмешательства стран извне, в первую очередь это связано с турецким военным вмешательством.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарВалид МуаллемЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияСирияООНВ мире
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