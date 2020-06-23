В Сирии поприветствовали прекращение огня в Ливии

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Дамаск приветствует прекращение огня в Ливии и заявляет о своей поддержке Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.
"Мы поддерживаем прекращение в Ливии. Мы поддерживаем ЛНА во главе с Халифой Хафтаром и государственные власти на востоке Ливии", - сказал Муаллем.
По словам главы сирийского МИД, Ливия сегодня стала жертвой амбиций и вмешательства стран извне, в первую очередь это связано с турецким военным вмешательством.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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