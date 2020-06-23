Эксперт оценил слова о гипотетическом конфликте Украины и Россией

Мнение: на Украине все больше политиков с "трезвым взглядом на жизнь"

Украина никогда не победит Россию, необходимо найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил заявление.