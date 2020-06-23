Эксперт оценил слова о гипотетическом конфликте Украины и Россией

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украина неудачно распорядилась доставшимся от СССР военным и промышленным потенциалом, и сейчас бессмысленно даже обсуждать ее перспективы в гипотетическом конфликте с Россией, считает военный эксперт Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Украина "никогда не победит" Россию в войне. Бывший чиновник выразил мнение, что Киев мог бы "достойно, без унижений" сотрудничать с Москвой, не теряя в собственных интересах.
"Обсуждать возможность победы Украины над Россией бессмысленно и глупо по той причине, что Украина не может одержать победу против ДНР и ЛНР. Страна, которая 30 лет деградирует, с отсутствующей национальной идеей, находящаяся в состоянии гражданской войны. О какой победе над Россией тут можно говорить?" - сказал Коротченко РИА Новости.
Он напомнил, что Украинская ССР была одной их самых процветающих республик в составе Советского Союза. На момент обретения независимости Украина, по словам эксперта, получила развитую промышленность, а также три военных округа – Киевский, Прикарпатский и Одесский, с огромными запасами вооружения и мощной группировкой войск. Стартовые условия эксперт назвал "просто отличными".
"Но процесс строительства украинского национального государства оказался неудачным историческим проектом, мы это наблюдаем и сейчас. Очевидно, что Украина не способна на существование в качестве суверенного независимого государства ввиду жадности и политической безответственности элиты", - считает Коротченко.
Вчера, 10:59Сказано в эфиреМнение: на Украине все больше политиков с "трезвым взглядом на жизнь"Украина никогда не победит Россию, необходимо найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил заявление.