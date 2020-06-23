В ЦИК рассказали о полученных заявлениях по различным формам голосования

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЦИК получил свыше 3,7 миллиона заявлений на голосование по поправкам к конституции по месту нахождения через "Мобильный избиратель" и свыше 1,2 миллиона заявлений - на участие в дистанционном электронном голосовании, заявила председатель ЦИК ЦИК получил свыше 3,7 миллиона заявлений на голосование по поправкам к конституции по месту нахождения через "Мобильный избиратель" и свыше 1,2 миллиона заявлений - на участие в дистанционном электронном голосовании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"Всего было принято и обработано системой ГАС "Выборы" 4 983 219 заявлений", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, на участие в голосовании по месту нахождения через "Мобильный избиратель" ЦИК получил всего 3 767 293 заявлений, из которых 1 416 141 поступило через портал Госуслуг.

На участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 215 926 заявлений, из которых 1 075 488 поступили из Москвы и 140 438 - из Нижнего Новгорода