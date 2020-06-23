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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573351198.html
В ЦИК рассказали о полученных заявлениях по различным формам голосования
ЦИК получил свыше 3,7 миллиона заявлений на голосование по поправкам к конституции по месту нахождения через "Мобильный избиратель" и свыше 1,2 миллиона... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:58
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
нижний новгород
москва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, нижний новгород, москва, в мире

В ЦИК рассказали о полученных заявлениях по различным формам голосования

12:01 23.06.2020 (обновлено: 12:58 23.06.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЦИК получил свыше 3,7 миллиона заявлений на голосование по поправкам к конституции по месту нахождения через "Мобильный избиратель" и свыше 1,2 миллиона заявлений - на участие в дистанционном электронном голосовании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Всего было принято и обработано системой ГАС "Выборы" 4 983 219 заявлений", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, на участие в голосовании по месту нахождения через "Мобильный избиратель" ЦИК получил всего 3 767 293 заявлений, из которых 1 416 141 поступило через портал Госуслуг.
На участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 215 926 заявлений, из которых 1 075 488 поступили из Москвы и 140 438 - из Нижнего Новгорода.
Как уточнил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, уже на сегодняшний день по дистанционному голосованию в Москве обработаны и включены в список 1 051 155 заявок, в Нижнем Новгороде - 139 571.
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