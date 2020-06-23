Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в 2019 году установил рекорд посещаемости, приняв более 4 миллионов человек, сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

"Безусловными лидерами по приему посетителей традиционно являются Исаакиевский собор, чья посещаемость в прошлом году впервые превысила 4 миллиона человек, и Музей истории Санкт-Петербурга, принявший более 2 миллионов жителей и гостей города", - сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.

По словам Сухенко, в 2019 году музеи, находящиеся в ведении властей Петербурга, посетили 8,3 миллиона человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал культуру "градообразующей отраслью". По его оценке, в условиях ограничений по коронавирусу именно учреждения культуры, активно работающие в онлайн-режиме, помогли горожанам справиться со сложной психологической ситуацией.