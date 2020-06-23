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Религия и мировоззрение
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Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости в 2019 году
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в 2019 году установил рекорд посещаемости, приняв более 4 миллионов человек, сообщил председатель комитета... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:20
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Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости в 2019 году

11:54 23.06.2020 (обновлено: 13:20 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в 2019 году установил рекорд посещаемости, приняв более 4 миллионов человек, сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
"Безусловными лидерами по приему посетителей традиционно являются Исаакиевский собор, чья посещаемость в прошлом году впервые превысила 4 миллиона человек, и Музей истории Санкт-Петербурга, принявший более 2 миллионов жителей и гостей города", - сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.
По словам Сухенко, в 2019 году музеи, находящиеся в ведении властей Петербурга, посетили 8,3 миллиона человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал культуру "градообразующей отраслью". По его оценке, в условиях ограничений по коронавирусу именно учреждения культуры, активно работающие в онлайн-режиме, помогли горожанам справиться со сложной психологической ситуацией.
"Ситуация стрессовая, но именно учреждения культуры помогли ее пережить… Я не сомневаюсь, что после снятия ограничительных мер наши учреждения культуры быстро восстановятся и снова будут радовать своим искусством и петербуржцев, и всех жителей нашей страны", – заключил Беглов.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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