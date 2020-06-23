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В Ленинградской области отец несколько дней держал сына на цепи
В Ленинградской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который посадил сына на цепь, сообщает пресс-служба областного управления Следственного РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:20
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области отец несколько дней держал сына на цепи

11:48 23.06.2020 (обновлено: 13:20 23.06.2020)
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© Depositphotos / jhandersenРебенок, прикованный цепью
Ребенок, прикованный цепью
© Depositphotos / jhandersen
Ребенок, прикованный цепью. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. В Ленинградской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который посадил сына на цепь, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в Гатчинском районе. По данным следствия, отец "в воспитательных целях" ударил десятилетнего ребенка ремнем, а потом пристегнул цепью к батарее. По словам мальчика, так он провел несколько дней.
Отца задержали, против него возбудили уголовное дело об истязании.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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