https://ria.ru/20200623/1573350101.html
В Ленинградской области отец несколько дней держал сына на цепи
В Ленинградской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который посадил сына на цепь, сообщает пресс-служба областного управления Следственного РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:48
2020-06-23T13:20
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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4
ленинградская область
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/89/1556838942_0:134:2000:1259_1400x0_80_0_0_2fa1b76a2740962c81a1cb8934a39d4e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия