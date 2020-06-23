Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573349690.html
В Минобрнауки направили проект по моделированию эпидемий
Российская академия наук направила в министерство образования науки РФ предложения по реализации совместного с госкорпорацией "Росатом" проекта по моделированию РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр сергеев (ран)
коронавирусы
открытия - риа наука
алексей лихачев
российская академия наук
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_0:286:3060:2007_1400x0_80_0_0_9026e307c9a14889072b71b79807514a.jpg
снежинск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_0:286:3060:2007_1400x0_80_0_0_9026e307c9a14889072b71b79807514a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_0:0:2720:2040_1400x0_80_0_0_99ce0bfe4c440bbf4d5f5f35d8fa5f0b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_271:0:2311:2040_1400x0_80_0_0_1a8a9903beec7ca72442b1b3659f7836.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), коронавирусы, открытия - риа наука, алексей лихачев, российская академия наук, воз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снежинск, челябинская область

В Минобрнауки направили проект по моделированию эпидемий

11:44 23.06.2020
288
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская академия наук направила в министерство образования науки РФ предложения по реализации совместного с госкорпорацией "Росатом" проекта по моделированию эпидемий вирусных инфекций, сообщил президент РАН Александр Сергеев во вторник в ходе общего собрания РАН.
"В Минобрнауки сейчас представлен очень крупный научный проект , в котором сотрудничают математики, физики, экономисты, специалисты по моделированию эпидемий вирусных инфекций. Работы совместные между академическими институтами и Росатомом, федеральным ядерным центром в Снежинске", - сказал Сергеев.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Ранее специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область) создали модель течения коронавирусной инфекции, которая показала хорошие возможности при оценке результатов принятых ограничительных мер. Эта модель позволяет учитывать как различные каналы заражения, так и до определенной степени очаговость распространения инфекции.
В ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, в том числе во ВНИИТФ, исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов. О том, что математики из российских ядерных центров участвуют в прогнозировании развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в апреле сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
500000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Сергеев (РАН)КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаАлексей ЛихачевРоссийская академия наукВОЗГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СнежинскЧелябинская область
Рекомендуем
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Ученые заявили о 8,7 миллиона заболевших COVID-19 в США в марте
Схема проекта Breakthrough Listen
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
Мясо птицы
Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Патрульные катера MKVI
Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Сейсмограф
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ученые предложили меры для восстановления экосистемы Норильска
Бренд-повар из Иркутска Артур Мартиросян рассказал о начинаниях в сыроварении
Повар из Приангарья начал варить сыр во время самоизоляции
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
На участке границы Украины с Россией
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Дезинфекция поверхностей в детском саду
В Москве около двух тысяч детей не смогут выйти в детсады из-за COVID-19
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Главе СК доложат о расследовании по запертым в московской квартире детям
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
Женщина получает наличные деньги в банкомате
В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Под Челябинском после гибели ребенка возбуждено уголовное дело
14:18В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
14:18Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок в Конституцию варварством
14:16В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:16Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
14:15В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
14:13Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
14:13Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
14:13Египет планирует отменить плату за получение визы
14:12В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
14:11Эксперты оценили важность поправок к Конституции
14:10ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
14:08На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
14:07В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:05Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:00Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
14:00МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
14:00В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
13:58Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
13:57Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Лента новостейМолния