В Минобрнауки направили проект по моделированию эпидемий

"В Минобрнауки сейчас представлен очень крупный научный проект , в котором сотрудничают математики, физики, экономисты, специалисты по моделированию эпидемий вирусных инфекций. Работы совместные между академическими институтами и Росатомом, федеральным ядерным центром в Снежинске", - сказал Сергеев.