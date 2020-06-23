В Минобрнауки направили проект по моделированию эпидемий

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская академия наук направила в министерство образования науки РФ предложения по реализации совместного с госкорпорацией "Росатом" проекта по моделированию эпидемий вирусных инфекций, сообщил президент РАН Александр Сергеев во вторник в ходе общего собрания РАН.
"В Минобрнауки сейчас представлен очень крупный научный проект , в котором сотрудничают математики, физики, экономисты, специалисты по моделированию эпидемий вирусных инфекций. Работы совместные между академическими институтами и Росатомом, федеральным ядерным центром в Снежинске", - сказал Сергеев.
Ранее специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск, Челябинская область) создали модель течения коронавирусной инфекции, которая показала хорошие возможности при оценке результатов принятых ограничительных мер. Эта модель позволяет учитывать как различные каналы заражения, так и до определенной степени очаговость распространения инфекции.
В ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, в том числе во ВНИИТФ, исторически существует мощная математическая и компьютерная база, позволяющая проводить моделирование сложных процессов. О том, что математики из российских ядерных центров участвуют в прогнозировании развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в апреле сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.