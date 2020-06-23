Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице

"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Законодательного собрания края, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями <…>. По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 год помощник депутата Законодательного собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику. Несмотря на это, депутатом давалось указание о внесении сведений о нахождении помощника на рабочем месте в табели учета рабочего времени, после чего он подписывал их. На основании данных документов <…> в установленные следствием периоды ей выплачена заработная плата на общую сумму более 74 тысяч рублей", — говорится в сообщении.