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Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
Депутату законодательного собрания Кубани, обвиняемому в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая, по данным следствия, за время пребывания в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:29
турция
краснодарский край
происшествия
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турция
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
турция, краснодарский край, происшествия

Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице

11:43 23.06.2020 (обновлено: 12:29 23.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Депутату законодательного собрания Кубани, обвиняемому в приписках отработанного времени помощнику-дочери, которая, по данным следствия, за время пребывания в Турции получала зарплату, грозит семь лет колонии, сообщают СУ СК и прокуратура Краснодарского края.

"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Законодательного собрания края, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями <…>. По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 год помощник депутата Законодательного собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику. Несмотря на это, депутатом давалось указание о внесении сведений о нахождении помощника на рабочем месте в табели учета рабочего времени, после чего он подписывал их. На основании данных документов <…> в установленные следствием периоды ей выплачена заработная плата на общую сумму более 74 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Автомобиль Следственного комитета РФ
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Отмечается, что вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, прокуратура края предъявила ответчику иск о возмещении ущерба.

"Санкция за указанное преступление предусматривает различные виды наказаний, вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", — уточняется в релизе.

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ТурцияКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
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23 июня, 11:46
Eugene Citizen
1000000
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