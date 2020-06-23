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Распространение нового коронавируса
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В Приамурье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Амурской области не улучшается, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:35
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353
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В Приамурье оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:35 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Амурской области не улучшается, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.
Ранее в Приамурье для помощи пациентам с COVID-19 были направлены специалисты Минздрава.
"Эпидситуация в области имела очень зыбкую надежду на стабилизацию и выход на плато, но за последние три дня она не изменилась. У нас продолжается нарастание эпидпроцесса", - цитирует Курганову правительство региона.
Всего в регионе выявлено 1444 случая COVID-19 (+45 за сутки), умерли девять человек. Темп прироста за последнюю неделю - 4%, в среднем по России - 2%. Коэффициент распространения инфекции по области - 1,3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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