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Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
Проект Breakthrough Listen по поиску признаков разумной жизни во Вселенной объявил о выпуске каталога Exotica, включающего полный список объектов, с которыми... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:59
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астрофизика, экзопланета, космос - риа наука, юрий мильнер

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

11:59 23.06.2020
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© Breakthrough ListenСхема проекта Breakthrough Listen
Схема проекта Breakthrough Listen
© Breakthrough Listen
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Проект Breakthrough Listen по поиску признаков разумной жизни во Вселенной объявил о выпуске каталога Exotica, включающего полный список объектов, с которыми могут быть связаны техногенные сигналы. Результаты исследования в виде препринта опубликованы на сайте Калифорнийского университета в Беркли.
Поиски внеземного разума уже давно рассматриваются как серьезная научная проблема. В рамках глобальной программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) предприниматель Юрий Мильнер в 2016 году запустил проект Breakthrough Listen — инициативу по поиску признаков разумной жизни во Вселенной по техносигнатурам — потенциально техногенным сигналам.
Компания Listen значительно расширила возможности поиска, разработала технологию поиска с помощью гигантских радиотелескопов, развернутых на трех континентах, которая позволила охватить беспрецедентный диапазон частот с высоким разрешением.
Все, что было обнаружено подобного в космосе за эти годы, вошло в инновационный каталог Exotica, который включает 700 различных целей для исследования — от комет до галактик, от отдельных объектов, до масштабных небесных явлений.
Основополагающий принцип подхода Listen — широта обзора, разнообразие объектов, наблюдаемых в ходе программы. По мнению авторов проекта, это поможет астрономам ограничить круг потенциальных мест обитания внеземного разума, а также исключить возможность того, что любые явления, которые обычно считаются естественными, на самом деле окажутся искусственными.
Каталог Exotica содержит четыре категории: 1) прототипы небесных объектов — планет, звезд, галактик и так далее; 2) объекты с экстремальными свойствами — самая горячая планета, звезды с необычно высоким или низким содержанием металлов, самый отдаленный квазар и самый быстро вращающийся пульсар, а также самая плотная галактика; 3) аномалии — загадочные цели, поведение которых в настоящее время не может быть объяснено — необъяснимые оптические импульсы, которые длятся всего несколько наносекунд, звезды с избыточным инфракрасным излучением; 4) контрольная выборка источников, которые, как ожидается, не дадут положительных результатов.
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В каталоге пока нет ни одной подтвержденной техносигнатуры, хотя, по мнению авторов, сотни астрономических объектов могут стать мишенями для поиска разумной жизни и новых астрофизических исследований.
"Проект Breakthrough Listen уже значительно расширил масштабы и глубину своего поиска, — приводятся в пресс-релизе проекта слова его основателя Юрия Мильнера. — Публикация этого каталога — новый и важный шаг для программы".
"Когда дело доходит до поиска разумной жизни, важно избежать предвзятости, — говорит руководитель исследования Пит Уорден (Pete Worden), исполнительный директор всех проектов Breakthrough Initiatives. — Пока мы не поймем больше о формах, которые может принять другая цивилизация и ее технологии, мы должны исследовать все вероятные цели. Каталогизация — первый шаг к этому".
"Поиски техносигнатур на сегодняшний день в значительной степени сосредоточены на поиске жизни, какой мы ее знаем: соседних звезд, в частности тех, которые имеют планеты с потенциалом для жидкой воды на их поверхностях. Расширенные возможности поиска Breakthrough Listen позволили нам рассмотреть гораздо более широкий спектр возможных техногенных сред", — говорит один из авторов публикации, Эндрю Симон (Andrew Siemion), руководитель научной группы Breakthrough Listen, работающей в Исследовательском центре SETI (BSRC) Калифорнийского университета в Беркли.
"Многие открытия в астрономии не были запланированы, — отмечает его коллега, первый автор статьи, доктор Брайан Лаки (Brian Lacki). — Иногда важное открытие может быть пропущено, так как никто не смотрел в нужном месте, потому что не верили, что там можно что-то найти. Так произошло с экзопланетами, которые могли быть обнаружены намного раньше, если бы астрономы искали планетные системы, непохожие на нашу. Возможно мы ищем техносигнатуры не в тех местах. Каталог Exotica поможет нам ответить на этот вопрос".
Ученые отмечают, что каталог Exotica не ограничивается только рамками программы SETI — любая новая научная программа может использовать его в качестве путеводителя по Вселенной.
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РИА НаукаастрофизикаэкзопланетаКосмос - РИА НаукаЮрий Мильнер
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