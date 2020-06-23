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В Приамурье открыли лагерь для сирот из неблагополучных по COVID районов
Почти 120 детей-сирот из школ-интернатов Амурской области, расположенных в районах со сложной обстановкой по COVID-19, проведут три недели в загородном лагере... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, общество

В Приамурье открыли лагерь для сирот из неблагополучных по COVID районов

11:13 23.06.2020
517
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной
Дети на набережной
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дети на набережной. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Почти 120 детей-сирот из школ-интернатов Амурской области, расположенных в районах со сложной обстановкой по COVID-19, проведут три недели в загородном лагере "Колосок", сообщает региональное министерство образования и науки.
"Воспитанников школ-интернатов, находящихся в амурских поселениях с напряженной эпидемиологической обстановкой, решено вывезти в детский лагерь "Колосок"... Дети-сироты в количестве 116 человек из школ-интернатов городов Благовещенск, Свободный и поселка городского типа Новобурейский, а также их сопровождающие уже находятся в лагере", - сообщает министерство.
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Предполагается, что отдых продлится три недели, дети и педагоги прошли медобследование, получили допуск на заезд. А пока дети находятся в лагере, в интернатах идет ремонт.
"Все это время ДОП "Колосок" будет работать в закрытом режиме. На данный момент заполняемость лагеря составляет 50% от общей мощности учреждения, что соответствует рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области", - подчеркивает ведомство.
Всего в регионе выявлено 1444 случая COVID-19 (+45 за сутки).
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская областьОбщество
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