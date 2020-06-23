В Приамурье открыли лагерь для сирот из неблагополучных по COVID районов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Почти 120 детей-сирот из школ-интернатов Амурской области, расположенных в районах со сложной обстановкой по COVID-19, проведут три недели в загородном лагере "Колосок", сообщает региональное министерство образования и науки.
"Воспитанников школ-интернатов, находящихся в амурских поселениях с напряженной эпидемиологической обстановкой, решено вывезти в детский лагерь "Колосок"... Дети-сироты в количестве 116 человек из школ-интернатов городов Благовещенск, Свободный и поселка городского типа Новобурейский, а также их сопровождающие уже находятся в лагере", - сообщает министерство.
Предполагается, что отдых продлится три недели, дети и педагоги прошли медобследование, получили допуск на заезд. А пока дети находятся в лагере, в интернатах идет ремонт.
"Все это время ДОП "Колосок" будет работать в закрытом режиме. На данный момент заполняемость лагеря составляет 50% от общей мощности учреждения, что соответствует рекомендациям управления Роспотребнадзора по Амурской области", - подчеркивает ведомство.
Всего в регионе выявлено 1444 случая COVID-19 (+45 за сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.