В Приамурье открыли лагерь для сирот из неблагополучных по COVID районов

"Воспитанников школ-интернатов, находящихся в амурских поселениях с напряженной эпидемиологической обстановкой, решено вывезти в детский лагерь "Колосок"... Дети-сироты в количестве 116 человек из школ-интернатов городов Благовещенск, Свободный и поселка городского типа Новобурейский, а также их сопровождающие уже находятся в лагере", - сообщает министерство.