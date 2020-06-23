Эксперт назвал мемуары Болтона "стиркой нижнего белья Белого дома"

Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

"Вообще это непорядочно и неэтично. Это очень характеризует господина Болтона. Дипломаты могут рассказать такое, что волосы будут шевелиться у простых людей. Я никогда в жизни этого не сделаю, потому что это затрагивает честь и достоинство людей, которые живы. Потом это очень субъективно. Вот наш, допустим, МИД - Громыко, посол Добрынин, Трояновский - они мемуары написали, но там ни слова о личных отношениях, речь о межгосударственных отношениях, в которых они участвовали. Эти мемуары интересны, а опускать собственные мемуары до уровня домохозяйки и рассказывать, кто как на кого посмотрел, кто что хотел. "Трамп хотел.." А может, он и не хотел! Как он это понял?" - сказал он РИА Новости.