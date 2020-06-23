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Эксперт назвал мемуары Болтона "стиркой нижнего белья Белого дома"
Книгу экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона можно назвать "стиркой нижнего белья Белого дома", это непорядочно и неприлично,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:09
сергей орджоникидзе
джон болтон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей орджоникидзе, джон болтон, сша, в мире

Эксперт назвал мемуары Болтона "стиркой нижнего белья Белого дома"

11:09 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Книгу экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона можно назвать "стиркой нижнего белья Белого дома", это непорядочно и неприлично, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
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"Вообще это непорядочно и неэтично. Это очень характеризует господина Болтона. Дипломаты могут рассказать такое, что волосы будут шевелиться у простых людей. Я никогда в жизни этого не сделаю, потому что это затрагивает честь и достоинство людей, которые живы. Потом это очень субъективно. Вот наш, допустим, МИД - Громыко, посол Добрынин, Трояновский - они мемуары написали, но там ни слова о личных отношениях, речь о межгосударственных отношениях, в которых они участвовали. Эти мемуары интересны, а опускать собственные мемуары до уровня домохозяйки и рассказывать, кто как на кого посмотрел, кто что хотел. "Трамп хотел.." А может, он и не хотел! Как он это понял?" - сказал он РИА Новости.
Комментируя отдельные моменты из книги, в частности, воспоминание Болтона о том, как Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, Орджоникидзе сказал, что подобные догадки - "неблаговидное дело" и добавил, что причины опоздания могут быть разные.
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"Он (Болтон - ред.) - несерьезный человек, который строит свои мемуары на догадках, на личном восприятии, что кто хотел, что кто думал. Не все же люди, а тем более президент США, делятся с господином Болтоном своими планами. То, что он сделал в своей книге, - это называется "постирать нижнее белье Белого дома". Это вроде ТВ шоу для домохозяек. Понятно, почему такой ажиотаж возник: потому что сразу публика, которая к внешней политике отношения не имеет, интересуется мелкими человеческими отношениями, деталями, которые неприлично писать", - резюмировал он.
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Сергей ОрджоникидзеДжон БолтонСШАВ мире
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