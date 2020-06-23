https://ria.ru/20200623/1573340461.html
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:18
2020-06-23T09:18
джон болтон
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1400x0_80_0_0_41aebc0a5df23018e78e08381efaa58f.jpg
https://ria.ru/20200623/1573337844.html
https://ria.ru/20200623/1573337394.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1400x0_80_0_0_41aebc0a5df23018e78e08381efaa58f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_148:0:2877:2047_1400x0_80_0_0_6de8565fb617e0705986449172c76ca8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_489:0:2536:2047_1400x0_80_0_0_932ba83f2f8a4d2b4cdf417bb23c957f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным
в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон
.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", - пишет Болтон.
В любом случае, добавляет он, американская делегация приняла решение обязательно заставить президента РФ ждать их какое-то время во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп, действительно, приехал на встречу через 20 минут после российского президента.
Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.
Они обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США, однако с тех пор мало что было сделано на этом направлении.