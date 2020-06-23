Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", - пишет Болтон.

В любом случае, добавляет он, американская делегация приняла решение обязательно заставить президента РФ ждать их какое-то время во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп, действительно, приехал на встречу через 20 минут после российского президента.

Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.