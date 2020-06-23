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Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:18
джон болтон
дональд трамп
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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джон болтон, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным

09:18 23.06.2020
2595
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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"Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", - пишет Болтон.
В любом случае, добавляет он, американская делегация приняла решение обязательно заставить президента РФ ждать их какое-то время во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп, действительно, приехал на встречу через 20 минут после российского президента.
Путин и Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
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Они обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. По завершении переговоров президенты России и США сделали заявления для прессы и ответили на вопросы представителей СМИ. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США, однако с тех пор мало что было сделано на этом направлении.
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Джон БолтонДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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