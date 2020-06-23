В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1029

Ранее в ведомстве сообщали о 1003 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 26 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 23 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 1029, на лечении 676 пациентов, выписаны 290 человек, летальных случаев 63", - говорится в сообщении ведомства.