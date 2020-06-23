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США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана
США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), антониу гутерреш, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, киркук (город), тегеран (город), оон, сша, в мире

США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана

10:59 23.06.2020
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 23 июн – РИА Новости. США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231 (регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий). При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".
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"Постпредство США распространило свой проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану", - сказал собеседник агентства.
Копия проекта резолюции есть в распоряжении РИА Новости.
В данном проекте Совбез постановляет, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов". Исключение может быть в случае, если специальный комитет одобрит, по крайней мере, за 30 дней, такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
Кроме того документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношение внешнего мира.
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Страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения, следует из текста.
Документ предполагает создание комитета, который бы следил за исполнением положений данной резолюции. Кроме того он должен был бы определять лица и структуры, чьи финансовые активы необходимо заморозить. В резолюции упомянуты все недавние обвинения, которые выдвигались в адрес Ирана. В частности авторы ссылаются на доклад генсека ООН, который утверждал, что крылатые ракеты, использованные для ударов по НПЗ Абкаик и Хураис на территории Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, были иранского происхождения. Составители резолюции также упоминают доклад группы экспертов ООН по Йемену, в котором утверждалось, что нападение проводили не хуситы.
Авторы обвиняют Иран в атаках на нефтяные танкеры. Согласно тексту, Совбезу предлагается "выразить серьезную обеспокоенность в связи с нападением 27 декабря на иракскую военную базу в Киркуке, в результате которого был убит гражданин США и ранены несколько американских и иракских военнослужащих".
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В своем письме генеральному секретарю ООН Лавров напоминал, что США вышли из СВПД - тем самым, по его словам, американское руководство официально отказалось от выполнения обязательств, вытекающих из СВПД и закрепленных в резолюции 2231. Глава МИД РФ назвал нелепыми и безответственными заявления о том, что США не собираются возвращаться к выполнению своих обязательств по СВПД, но намереваются воспользоваться правами, якобы вытекающими из резолюции 2231.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзКиркук (город)Тегеран (город)ООНСШАВ мире
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