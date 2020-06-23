Дело о пяти оставленных в квартире детях передали в московский главк СК

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московская прокуратура передала в столичный главк СК уголовное дело о запертых в квартире пяти маленьких детях, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело после сообщений СМИ о пяти детях, оставленных в квартире на юго-западе. По информации ведомства, женщина уехала за город и на протяжении нескольких дней оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет запертыми в квартире, тем самым поставив их жизнь и здоровье под угрозу. Уголовное дело возбуждено по статьям "Оставление в опасности" "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Прокуратура города Москвы передала уголовное дело по факту оставления пятерых малолетних детей в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в органы Главного следственного управления СК России по городу Москве", - сказала Нефедова.