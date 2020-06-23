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Дело о пяти оставленных в квартире детях передали в московский главк СК
Московская прокуратура передала в столичный главк СК уголовное дело о запертых в квартире пяти маленьких детях, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:51
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Дело о пяти оставленных в квартире детях передали в московский главк СК

10:51 23.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московская прокуратура передала в столичный главк СК уголовное дело о запертых в квартире пяти маленьких детях, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело после сообщений СМИ о пяти детях, оставленных в квартире на юго-западе. По информации ведомства, женщина уехала за город и на протяжении нескольких дней оставила пятерых детей в возрасте от двух до 13 лет запертыми в квартире, тем самым поставив их жизнь и здоровье под угрозу. Уголовное дело возбуждено по статьям "Оставление в опасности" "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Москва
22 июня, 19:04
В соцзащите рассказали о семье, где мать заперла пятерых детей в квартире
"Прокуратура города Москвы передала уголовное дело по факту оставления пятерых малолетних детей в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в органы Главного следственного управления СК России по городу Москве", - сказала Нефедова.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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