Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты, эта семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении. В ведомстве добавили, что сейчас детям ничего не угрожает, все они чувствуют себя хорошо. Их направили в центр поддержки семьи и детства, с ними работают психологи.