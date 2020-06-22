https://ria.ru/20200622/1573313337.html
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:10
2020-06-22T19:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
можайский район
происшествия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/153003/82/1530038203_0:327:2961:1993_1400x0_80_0_0_6f94c1b033533f65406d26ec46564b93.jpg
https://ria.ru/20200114/1563403567.html
sergey.malcev
А виноват кто? Правильно! Путин!!!
54
Андрей Викторович Зубрилин
М-да. Кукушка, похоже, у этой женщины надёжно улетела. Возможно, нервный срыв. Судя по отсутствию информации о муже, ей одной пришлось в самоизоляции с пятью детьми справляться. В какой-то степени её жалко.
52
16
москва
можайский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153003/82/1530038203_0:327:2961:1993_1400x0_80_0_0_6f94c1b033533f65406d26ec46564b93.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, можайский район, происшествия