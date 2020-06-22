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Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
можайский район
происшествия
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https://ria.ru/20200114/1563403567.html
А виноват кто? Правильно! Путин!!!
54
М-да. Кукушка, похоже, у этой женщины надёжно улетела. Возможно, нервный срыв. Судя по отсутствию информации о муже, ей одной пришлось в самоизоляции с пятью детьми справляться. В какой-то степени её жалко.
52
16
москва
можайский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153003/82/1530038203_0:327:2961:1993_1400x0_80_0_0_6f94c1b033533f65406d26ec46564b93.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, можайский район, происшествия

Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу

16:10 22.06.2020 (обновлено: 19:30 22.06.2020)
80904
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКлючи в замочной скважине
Ключи в замочной скважине
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ключи в замочной скважине
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве женщина заперла пятерых детей в квартире на несколько дней ради поездки на дачу, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, 17 июня жительница столицы оставила дома троих мальчиков в возрасте двух, трех и девяти лет, а также двух девочек-близняшек 2007 года рождения. Только 20 июня соседи услышали крики о помощи. Дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Мать детей на протяжении трех дней находилась на даче в Можайском районе.
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Правоохранители возбудили против женщины уголовное дело.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты, эта семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении. В ведомстве добавили, что сейчас детям ничего не угрожает, все они чувствуют себя хорошо. Их направили в центр поддержки семьи и детства, с ними работают психологи.
2317222441249
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМожайский районПроисшествия
Популярные комментарии
А виноват кто? Правильно! Путин!!!
22 июня, 16:37
ssergey.malcev
102420018
М-да. Кукушка, похоже, у этой женщины надёжно улетела. Возможно, нервный срыв. Судя по отсутствию информации о муже, ей одной пришлось в самоизоляции с пятью детьми справляться. В какой-то степени её жалко.
22 июня, 16:29
АВАндрей Викторович Зубрилин
36012112
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