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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573345173.html
В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1081, Подмосковье - 504. Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
нижегородская область
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, московская область (подмосковье), нижегородская область, санкт-петербург, челябинская область, общество

В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19

10:40 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1081, Подмосковье - 504. Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1081, Московская область - 504, Ханты-Мансийский АО - 319", - говорится в сообщении.
По данным штаба, 258 новых случаев отмечены в Челябинской области, 220 - в Санкт-Петербурге, 216 - в Нижегородской области.
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСанкт-ПетербургЧелябинская областьОбщество
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