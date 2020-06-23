https://ria.ru/20200623/1573345173.html
В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1081, Подмосковье - 504. Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:40
2020-06-23T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
нижегородская область
санкт-петербург
челябинская область
общество
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ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
нижегородская область
санкт-петербург
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571548_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_6504f86266ef4751b888c0eb0d0fccbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, московская область (подмосковье), нижегородская область, санкт-петербург, челябинская область, общество