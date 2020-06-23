В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1081, Подмосковье - 504. Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: Москва - 1081, Московская область - 504, Ханты-Мансийский АО - 319", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 258 новых случаев отмечены в Челябинской области, 220 - в Санкт-Петербурге, 216 - в Нижегородской области.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.