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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 153 человека с COVID-19
За сутки в РФ умерли 153 человека с коронавирусом, за все время - 8 359, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:37
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 153 человека с COVID-19

10:37 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 153 человека с коронавирусом, за все время - 8 359, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 153 летальных случаев... За весь период по России умерло 8 359 человек", - говорится в сообщении.
Согласно нему, 35 человек за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 26 - в Москве, 15 - в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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