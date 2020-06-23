Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573345036.html
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах зарегистрировали 7425 новых случаев COVID-19, умерли 153 человека, выписались 12 013, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:39
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://ria.ru/20200409/1569814793.html
Уныло комментируете. Интересно, после 1-го какая копипаста у вас запланирована.
40
в Москве молодцы, в регионах чуть хуже дела !
36
10
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:130:2558:2048_1400x0_80_0_0_6e820123d0e7caf2881caef51c763665.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_324:25:2347:2048_1400x0_80_0_0_41d0ece5a6773c3991e48bef53bcfbfa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, воз, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 23.06.2020 (обновлено: 11:39 23.06.2020)
28701
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В 84 российских регионах зарегистрировали 7425 новых случаев COVID-19, умерли 153 человека, выписались 12 013, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (1081), Подмосковье (504) и Ханты-Мансийском автономном округе (319). За ними идут Челябинская область (258), Санкт-Петербург (220) и Нижегородская область (216). Наименьший темп прироста зафиксировали в Калмыкии (0,1%).
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
У 32,7 процента зараженных болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 7600 новых случаев и 95 жертвах. Общее число инфицированных по стране за все время достигло 599 705 человек, больше 356 тысяч уже поправились, 8359 скончались.
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой
9 апреля, 18:57Распространение нового коронавируса
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели свыше 8,8 миллиона человек, как минимум 465 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
61257441571
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Уныло комментируете. Интересно, после 1-го какая копипаста у вас запланирована.
23 июня, 10:53
Алексей Шипарёв
27100210
в Москве молодцы, в регионах чуть хуже дела !
23 июня, 10:38
Анна Луч
2550024
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
LIVE: Обращение Владимира Путина
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Банкомат
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Владимир Путин обратился к россиянам
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
На Украине заявили, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Мужчина покупает билет на автобус на автовокзале
Рассредоточься. Ученые назвали самую эффективную защиту от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния