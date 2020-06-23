https://ria.ru/20200623/1573345036.html
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах зарегистрировали 7425 новых случаев COVID-19, умерли 153 человека, выписались 12 013, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:37
2020-06-23T11:39
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
общество
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https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://ria.ru/20200409/1569814793.html
Алексей Шипарёв
Уныло комментируете. Интересно, после 1-го какая копипаста у вас запланирована.
40
Анна Луч
в Москве молодцы, в регионах чуть хуже дела !
36
10
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, воз, москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество