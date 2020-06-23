Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский сфотографировался с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве недалеко от того места, где принимались многие стратегические решения военных лет - рядом с резиденцией Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, об этом выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости.
На фото из личного архива Игоря Василевского маршал в парадной форме и его 10-летний сын стоят на фоне леса.
© Фото : из личного архива Игоря ВасилевскогоАлександр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945
© Фото : из личного архива Игоря Василевского
Александр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945
"Мы с отцом сфотографированы утром 24 июня. Это было рядом с "Ближней дачей" Сталина в Волынском. В том районе у отца был дом, государственная дача, где он мог переночевать после совещаний у Сталина, которые заканчивались далеко за полночь, под утро", - сказал Игорь Василевский.
Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в Генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.
Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.
Дважды Герой Советского Союза. Награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами "Победа", орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 18 иностранными орденами и многочисленными медалями. Похоронен на Красной площади в Москве.