Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы

"Мы с отцом сфотографированы утром 24 июня. Это было рядом с "Ближней дачей" Сталина в Волынском. В том районе у отца был дом, государственная дача, где он мог переночевать после совещаний у Сталина, которые заканчивались далеко за полночь, под утро", - сказал Игорь Василевский.