Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3

"К концу года мы ожидаем поставки первой части дотаций российских танков. Россия в качестве дотации в общей сложности поставит в Сербию 30 танков T-72 Б3 и 30 модернизированных легких бронеавтомобилей БРДМ-2. Очень скоро ожидаем поставку 11 уже подготовленных танков", - сказал дипломат.

"Речь идет о дотациях, которые были заключены ранее, а также ведется работа по модернизации танков T-72", - добавил он.

Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

По словам Лазански, сотрудничество между Россией и Сербией в военно-технической сфере продолжается. "Наши летчики обучаются в России на безвозмездной основе. Российское государство платит за обучение наших летчиков в российских военных школах – как летчиков вертолетов, так и летчиков самолетов", - отметил посол.