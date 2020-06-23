Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3

"К концу года мы ожидаем поставки первой части дотаций российских танков. Россия в качестве дотации в общей сложности поставит в Сербию 30 танков T-72 Б3 и 30 модернизированных легких бронеавтомобилей БРДМ-2. Очень скоро ожидаем поставку 11 уже подготовленных танков", - сказал дипломат.
"Речь идет о дотациях, которые были заключены ранее, а также ведется работа по модернизации танков T-72", - добавил он.
В конце декабря 2016 года президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Москве с главой МО РФ Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм.
Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.
По словам Лазански, сотрудничество между Россией и Сербией в военно-технической сфере продолжается. "Наши летчики обучаются в России на безвозмездной основе. Российское государство платит за обучение наших летчиков в российских военных школах – как летчиков вертолетов, так и летчиков самолетов", - отметил посол.