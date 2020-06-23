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Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:04
россия
т-72б3
александр вучич
миг-29
т-72 "урал"
сергей шойгу
сербия
в мире
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россия, т-72б3, александр вучич, миг-29, т-72 "урал", сергей шойгу, сербия, в мире

Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3

10:04 23.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
"К концу года мы ожидаем поставки первой части дотаций российских танков. Россия в качестве дотации в общей сложности поставит в Сербию 30 танков T-72 Б3 и 30 модернизированных легких бронеавтомобилей БРДМ-2. Очень скоро ожидаем поставку 11 уже подготовленных танков", - сказал дипломат.
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34
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"Речь идет о дотациях, которые были заключены ранее, а также ведется работа по модернизации танков T-72", - добавил он.
В конце декабря 2016 года президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Москве с главой МО РФ Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм.
Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.
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По словам Лазански, сотрудничество между Россией и Сербией в военно-технической сфере продолжается. "Наши летчики обучаются в России на безвозмездной основе. Российское государство платит за обучение наших летчиков в российских военных школах – как летчиков вертолетов, так и летчиков самолетов", - отметил посол.
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РоссияТ-72Б3Александр ВучичМиГ-29Т-72 "Урал"Сергей ШойгуСербияВ мире
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