https://ria.ru/20200623/1573342759.html
В Италии туристы жалуются в прокуратуру на авиакомпании из-за ваучеров
Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons обратилась с заявлением в прокуратуру Рима и антимонопольную службу Antitrust в связи с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:38
2020-06-23T10:38
туризм
туризм
easyjet
новости - туризм
великобритания
рим
италия
alitalia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566850285_0:290:2784:1856_1400x0_80_0_0_705b514e2c2ce1d2c40bf628fc7d7ad7.jpg
https://ria.ru/20200610/1572645712.html
https://ria.ru/20200623/1556462087.html
великобритания
рим
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566850285_0:290:2784:1856_1400x0_80_0_0_705b514e2c2ce1d2c40bf628fc7d7ad7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566850285_0:0:2476:1856_1400x0_80_0_0_e58a3ef885b533f1c93fa23fbfe8f7ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566850285_489:0:2345:1856_1400x0_80_0_0_09fe68472498fea4a11d1025cc6ac29d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, easyjet, новости - туризм, великобритания, рим, италия, alitalia
РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons обратилась с заявлением в прокуратуру Рима и антимонопольную службу Antitrust в связи с многочисленными жалобами клиентов различных авиакомпаний на отмену рейсов и практику возврата билетов в виде ваучеров, заявил РИА Новости представитель организации Стефано Дзерби.
"В последнее время мы буквально завалены обращениями", — отметил он.
По его словам, крупные авиаперевозчики, в числе которых Alitalia, Easyjet и Iberia, продолжают отменять или переносить рейсы, несмотря на открытие границ между европейскими странами и снятие ограничений на передвижение после спада эпидемии коронавируса.
"Выглядит так, будто они приняли на вооружение тактику накопления ликвидных средств за счет клиентов", — отметил Дзерби. Он подчеркнул, что за несколько дней в организацию поступило около 500 заявлений, их число увеличилось после публикаций в итальянских СМИ.
Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC), в свою очередь, уточнила, что в случае если отмена рейсов происходит не из-за чрезвычайной ситуации вокруг пандемии, обладатель билета вправе рассчитывать на компенсацию. Тем временем клиенты продолжают сталкиваться с отменой рейсов, получая от авиакомпанией предложения получить компенсацию не в виде возврата денег, а в качестве ваучеров на будущие полеты.
Италия с 3 июня приняла последнюю часть карантинных послаблений, которая позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.
С 15 июня итальянцы могут посетить в качестве туристов другие европейские страны без обязательства проходить карантин.