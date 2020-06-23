В Италии туристы жалуются в прокуратуру на авиакомпании из-за ваучеров

Шереметьево перевело все рейсы из Италии в терминал F

РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons обратилась с заявлением в прокуратуру Рима и антимонопольную службу Antitrust в связи с многочисленными жалобами клиентов различных авиакомпаний на отмену рейсов и практику возврата билетов в виде ваучеров, заявил РИА Новости представитель организации Стефано Дзерби.

"В последнее время мы буквально завалены обращениями", — отметил он.

По его словам, крупные авиаперевозчики, в числе которых Alitalia, Easyjet и Iberia, продолжают отменять или переносить рейсы, несмотря на открытие границ между европейскими странами и снятие ограничений на передвижение после спада эпидемии коронавируса.

"Выглядит так, будто они приняли на вооружение тактику накопления ликвидных средств за счет клиентов", — отметил Дзерби. Он подчеркнул, что за несколько дней в организацию поступило около 500 заявлений, их число увеличилось после публикаций в итальянских СМИ.

Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC), в свою очередь, уточнила, что в случае если отмена рейсов происходит не из-за чрезвычайной ситуации вокруг пандемии, обладатель билета вправе рассчитывать на компенсацию. Тем временем клиенты продолжают сталкиваться с отменой рейсов, получая от авиакомпанией предложения получить компенсацию не в виде возврата денег, а в качестве ваучеров на будущие полеты.

Италия с 3 июня приняла последнюю часть карантинных послаблений, которая позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.