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В Италии туристы жалуются в прокуратуру на авиакомпании из-за ваучеров
Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons обратилась с заявлением в прокуратуру Рима и антимонопольную службу Antitrust в связи с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, easyjet, новости - туризм, великобритания, рим, италия, alitalia

В Италии туристы жалуются в прокуратуру на авиакомпании из-за ваучеров

10:38 23.06.2020
1979
© РИА Новости / Михаил Воскресенский  / Перейти в фотобанкШереметьево перевело все рейсы из Италии в терминал F
Шереметьево перевело все рейсы из Италии в терминал F
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons обратилась с заявлением в прокуратуру Рима и антимонопольную службу Antitrust в связи с многочисленными жалобами клиентов различных авиакомпаний на отмену рейсов и практику возврата билетов в виде ваучеров, заявил РИА Новости представитель организации Стефано Дзерби.
"В последнее время мы буквально завалены обращениями", — отметил он.
По его словам, крупные авиаперевозчики, в числе которых Alitalia, Easyjet и Iberia, продолжают отменять или переносить рейсы, несмотря на открытие границ между европейскими странами и снятие ограничений на передвижение после спада эпидемии коронавируса.
"Выглядит так, будто они приняли на вооружение тактику накопления ликвидных средств за счет клиентов", — отметил Дзерби. Он подчеркнул, что за несколько дней в организацию поступило около 500 заявлений, их число увеличилось после публикаций в итальянских СМИ.
Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC), в свою очередь, уточнила, что в случае если отмена рейсов происходит не из-за чрезвычайной ситуации вокруг пандемии, обладатель билета вправе рассчитывать на компенсацию. Тем временем клиенты продолжают сталкиваться с отменой рейсов, получая от авиакомпанией предложения получить компенсацию не в виде возврата денег, а в качестве ваучеров на будущие полеты.
Валентино Бонтемпи
10 июня, 08:00Туризм
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Италия с 3 июня приняла последнюю часть карантинных послаблений, которая позволила жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по территории страны, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.
С 15 июня итальянцы могут посетить в качестве туристов другие европейские страны без обязательства проходить карантин.
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