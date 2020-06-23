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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 52 и превысило 4000, сообщило управление... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:11
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петушинский район
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петушинский район
владимирская область
ковровский район
александровский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

09:46 23.06.2020 (обновлено: 10:11 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 52 и превысило 4000, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки… лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4006 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 778 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 634, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 364, в Александровском районе - 325, в Ковровском районе - 284, Собинском - 223.
Водитель скорой медицинской помощи
Вчера, 12:02Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 52
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2247 пациентов, скончались 52.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский район
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