https://ria.ru/20200623/1573341943.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 52 и превысило 4000, сообщило управление... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:46
2020-06-23T10:11
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петушинский район
владимирская область
ковровский район
александровский район
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https://ria.ru/20200622/1573290876.html
петушинский район
владимирская область
ковровский район
александровский район
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район