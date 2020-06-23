Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573341623.html
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Ситуация с коронавирусом в Казахстане не очень плохая, но и не самая лучшая, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
воз
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
https://ria.ru/20200622/1573312839.html
https://ria.ru/20200615/1572948672.html
1
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_ac6e17039d63d7cd7e1beb1eab52b140.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_b5d95547139ad434b17949edf2e4ad1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, воз, казахстан, в мире

Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране

09:42 23.06.2020
196
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Казахстане не очень плохая, но и не самая лучшая, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане подтверждено более 18,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,1 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 127 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 10,6 тысячи.
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
Вчера, 16:00Распространение нового коронавируса
Пресс-секретаря президента Казахстана выписали из больницы
"В Казахстане на 100 тысяч граждан 80 с небольшим заболевших, это средний показатель согласно мировой статистике, не очень плохой, но и не самый лучший", - сказал Токаев в ходе онлайн-форума "Все вместе".
Он отметил, что казахстанцы каждый день становятся "свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями".
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
15 июня, 14:2975 лет Великой Победы
Министр обороны Казахстана самоизолировался перед поездкой в Москву
"Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи - самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями - эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию", - заявил Токаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевВОЗКазахстанВ мире
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Сотрудники полиции
В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Врачи в госпитале COVID-19
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
В ванной комнате
В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Девушки в магазине одежды
В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
Украинские военные
В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
Военнослужащий управляет беспилотником
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Лента новостейМолния