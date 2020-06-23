Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране

НУР-СУЛТАН, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Казахстане не очень плохая, но и не самая лучшая, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане подтверждено более 18,2 тысячи случаев коронавируса, более 11,1 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 127 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 10,6 тысячи.
"В Казахстане на 100 тысяч граждан 80 с небольшим заболевших, это средний показатель согласно мировой статистике, не очень плохой, но и не самый лучший", - сказал Токаев в ходе онлайн-форума "Все вместе".
Он отметил, что казахстанцы каждый день становятся "свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями".
"Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи - самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями - эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию", - заявил Токаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.