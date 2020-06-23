В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Размер Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.

В 2020 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, учтены доплаты к маткапиталу при рождении 2-го ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тысяч рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции - 4% ежегодно.