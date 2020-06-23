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В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:41
россия
материнский капитал
дети
общество
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россия, материнский капитал, дети, общество

В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

09:31 23.06.2020 (обновлено: 09:41 23.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.
В 2020 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.
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Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, учтены доплаты к маткапиталу при рождении 2-го ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тысяч рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции - 4% ежегодно.
Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля, в 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.
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