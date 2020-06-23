В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клуб для молодых предпринимателей Business Update открывается в Москве, его будет курировать департамент предпринимательства и инновационного развития, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Как отметила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, цель клуба — помочь молодежи в творческой и профессиональной реализации, а также с запуском первых бизнес-проектов.
"Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты", — сообщила вице-мэр.
Члены молодежного клуба получат поддержку при выводе своего проекта на рынок и возможность стажировки на ведущих московских предприятиях.
"Клуб молодых предпринимателей — это логичное продолжение проекта "Бизнес уикенд", участниками которого с 2018 года стали более 70 000 человек. Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Базовым инструментом для членов клуба будет мультифункциональная онлайн-платформа. Она позволит участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, хакатонах и акселераторах. В разделе "Биржа возможностей" на сайте будет обновляться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, а заодно о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.
В финансовом блоке можно будет узнать о способах получить финансирование для развития проекта, найти список государственных институтов, частных инвесторов и банков, поддерживающих малый бизнес. Также предполагаются юридическая поддержка и раздел для нетворкинга.
Помимо этого, на онлайн-платформе Business Update есть внутренняя социальная сеть с блогами и "доской объявлений", образовательный блок. Желающие смогут получить консультацию ментора и самостоятельно подтянуть свои навыки. Например, на сайте размещены видеокурсы, познавательные статьи и записи выступлений успешных бизнесменов.