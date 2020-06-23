В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства

"Клуб молодых предпринимателей — это логичное продолжение проекта "Бизнес уикенд", участниками которого с 2018 года стали более 70 000 человек. Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.