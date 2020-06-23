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В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства
Клуб для молодых предпринимателей Business Update открывается в Москве, его будет курировать департамент предпринимательства и инновационного развития,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:21
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
наталья сергунина
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), наталья сергунина, москва, общество

В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства

09:21 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРабочее место
Рабочее место
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клуб для молодых предпринимателей Business Update открывается в Москве, его будет курировать департамент предпринимательства и инновационного развития, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Как отметила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, цель клуба — помочь молодежи в творческой и профессиональной реализации, а также с запуском первых бизнес-проектов.
"Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты", — сообщила вице-мэр.
Члены молодежного клуба получат поддержку при выводе своего проекта на рынок и возможность стажировки на ведущих московских предприятиях.
"Клуб молодых предпринимателей — это логичное продолжение проекта "Бизнес уикенд", участниками которого с 2018 года стали более 70 000 человек. Члены клуба будут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться друг с другом опытом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимателями города. Войти в него может любой желающий. При этом правила клуба устанавливают сами участники", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
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Базовым инструментом для членов клуба будет мультифункциональная онлайн-платформа. Она позволит участвовать в конкурсах, кейс-чемпионатах, питчинг-сессиях, хакатонах и акселераторах. В разделе "Биржа возможностей" на сайте будет обновляться информация о стажировках, обучающих курсах и вакансиях, а заодно о помещениях для стартапов, сдаваемых в аренду в технопарках и коворкингах.
В финансовом блоке можно будет узнать о способах получить финансирование для развития проекта, найти список государственных институтов, частных инвесторов и банков, поддерживающих малый бизнес. Также предполагаются юридическая поддержка и раздел для нетворкинга.
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Помимо этого, на онлайн-платформе Business Update есть внутренняя социальная сеть с блогами и "доской объявлений", образовательный блок. Желающие смогут получить консультацию ментора и самостоятельно подтянуть свои навыки. Например, на сайте размещены видеокурсы, познавательные статьи и записи выступлений успешных бизнесменов.
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Наталья СергунинаМоскваОбщество
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