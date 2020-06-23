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В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел"
Опытные образцы парашютной системы для космического корабля "Орел" созданы и проходят испытания, сообщи в интервью РИА Новости советник генерального директора... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:18
хочу стать космонавтом
технодинамика
сергей хурсевич
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
ркк "энергия"
ростех
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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технодинамика, сергей хурсевич, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), ркк "энергия", ростех

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел"

09:02 23.06.2020 (обновлено: 10:18 23.06.2020)
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© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Опытные образцы парашютной системы для космического корабля "Орел" созданы и проходят испытания, сообщи в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.
"Например, по парашютной системе для корабля "Орел" опытно-конструкторская работа будет окончательно завершена, когда завершатся испытания в составе объекта. Сейчас эта система на очень высокой стадии готовности, есть опытные образцы, мы их испытываем, но в конечном объекте они еще не применялись. Мы находимся в графике", - сказал Хурсевич.
Космический корабль Орел
Вчера, 23:16
"Роскосмос" определил районы для посадки нового корабля "Орел"
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.
Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения
20 июня, 21:35РИА Наука
Назначен главный конструктор российского космического корабля "Орел"
Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
Читайте полный текст интервью Сергея Хурсевича >>
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Хочу стать космонавтомТехнодинамикаСергей ХурсевичМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РКК "Энергия"Ростех
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