В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел"

"Например, по парашютной системе для корабля "Орел" опытно-конструкторская работа будет окончательно завершена, когда завершатся испытания в составе объекта. Сейчас эта система на очень высокой стадии готовности, есть опытные образцы, мы их испытываем, но в конечном объекте они еще не применялись. Мы находимся в графике", - сказал Хурсевич.