Сергей Хурсевич: шахтные и подводные парашюты делает только Россия

Российский холдинг " Технодинамика " госкорпорации "Ростех" в минувшую субботу в преддверии Парада Победы провел акцию, в рамках которой в небе над Коломной развернул Знамя Победы площадью 375 квадратных метров.

Советник генерального директора холдинга Сергей Хурсевич в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о подготовке к этому мероприятию, о создании в компании новых парашютов для космической техники, для спецподразделений и десантирования грузов, а также поделился мнением о целесообразности применения реактивных ранцев в современном бою.

— Насколько десантирование Знамени Победы и флага России в небе над Коломной масштабно для холдинга "Технодинамика" и как долго вы к этому готовились?

— Скажу так: из тех парашютистов, которые прыгали в тот день, меньше трех тысяч прыжков нет ни у кого, а некоторые имеют за спиной более 20 тысяч. Это достаточно хорошая подготовка. Идея с флагами впервые появилась в 2010 году. Тогда самые маленькие флаги, которые мы спускали сегодня, были самыми большими. А дальше мы увеличивали масштабы полотен и дошли до тех показателей, которые вы видели. Это очень приличный уровень, буквально в трех-четырех местах мира прыгают с флагами такого размера.

— А какие парашютные системы использовались сегодня парашютистами? Это что-то новое или уже зарекомендовавшие себя парашюты?

— Это системы, которые буквально в конце прошлого-начале этого года завершили весь цикл испытаний и уже поставлены на снабжение Вооруженных сил. Этот парашют требует определенной подготовки, поэтому с ним могут справиться люди с соответствующей подготовкой.

— Расскажите о новых разработках в области парашютостроения.

— Мы сейчас разрабатываем новые системы практически по всем направлениям. Это абсолютно новая космическая система для корабля "Орел", новые тормозные парашюты, грузовые и людские парашюты. То есть разработки идут по всему спектру парашютных систем, за исключением разве что шахтных и подводных, заказчики которых пока не выдвигают новых требований.

— Подводные парашюты – это как?

— Это парашют наоборот. Он может вытащить объект с глубины за счет нагнетания воздуха под купол.

— Можно ли назвать год, когда "Технодинамика" заявит о готовности всех тех систем, которые вы упомянули?

— Это сложно спрогнозировать, так как некоторые будут завершаться в текущем году, некоторые – через пять лет. Кроме того, мы привязаны к конечному объекту. Например, по парашютной системе для корабля "Орел" опытно-конструкторская работа будет окончательно завершена, когда завершатся испытания в составе объекта. Сейчас эта система на очень высокой стадии готовности, есть опытные образцы, мы их испытываем, но в конечном объекте они еще не применялись. Мы находимся в графике.

— Не так давно специалистов холдинга наградили за испытания парашютной системы "Штурм" для спецназа. Расскажите про эту систему поподробнее.

— Это очень интересная система, и пока в мире никто ничего подобного не сделал. Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату. В результате гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения значительно растет. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле.

— На какой стадии работа над этим парашютом?

— Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать.

— Испытания проходят совместно с военными?

— Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение.

— Еще одна интересная разработка – парашют "Шанс". Есть ли на него заказы?

— Мы сейчас ведем контрактную работу, поэтому пока преждевременно говорить обо всех результатах. Есть ряд компаний, у которых эта система уже находится в офисах, но о многотысячном заказе парашютов пока говорить рано. Уникальность системы в том, что она может применяться неподготовленным человеком.

— Давайте немного поговорим про производство. Появились ли какие-то материалы для парашютов, которые превосходят существующие по своим свойствам?

— Материалы непрерывно дорабатываются. В это направление вкладываются достаточно большие инвестиции. Говорить о какой-то принципиальной разнице сложно, так как все происходит постепенно. Допустим, плетение ленты чуть-чуть изменили – появилась новая лента, добавили какой-то дополнительный состав в нить – появилась новая нить. Эта эволюционная работа.

— Какие свойства парашюта в основном подвергаются улучшению?

— Зависит от того, с какими материалами мы работаем. Заказчик требует, чтобы парашюты летали лучше, весили меньше, были предельно безопасны, поэтому, безусловно, мы работаем над улучшением всех эксплуатационных характеристик. Что касается тканей, то здесь важным критерием является воздухопроницаемость. Думаю, что в этом направлении в обозримой перспективе будут достаточно приличные успехи. Чем меньше воздухопроницаемость, тем лучше эта ткань подходит к парашютам типа "крыло". Итак, мы совершенствуем ткани для всех составляющих парашюта, работаем над материалами ранца, металлофурнитуры, а также электронным системам, которые в автоматическом режиме могут открыть второй парашют в случае необходимости.

— Используются ли производстве парашютов иностранные комплектующие?

— Если брать от суммарного объема комплектующих производимых нами парашютов, то отечественные материалы занимают заметно больше 90 процентов.

— Парашюты бывают разных видов: типа "крыло", купольной схемы и так далее. Нет ли сейчас у военных идеи выбрать один тип парашюта, а от остальных отказаться? Целесообразно ли это?

— Для военных делаются как купольные парашюты, так и изделия типа "крыло". Принципиальная разница между этими парашютами в том, что "крыло" требует определенного расстояния между парашютистами, а также более высокой квалификации самого эксплуатанта, поэтому в обозримой перспективе при массовом десантировании из Ил-76, вероятнее всего, будут использоваться круглые парашюты.

— Насколько сейчас парашюты надежны? Снизилось ли количество отказов техники за последние годы?

— На моей памяти по причинам отказа техники вне связи с человеческим фактором мы не имели происшествий. В конечном счете происшествия были связаны с человеческим фактором.

— Что может сделать не так более-менее опытный парашютист? Какие ошибки наиболее распространены?

— Если брать круглые парашюты, то самая распространенная ошибка, которая приводит к травматизму, это когда парашютист начинает искать землю и, болтая ногами в разные стороны, ломает себе конечности. По планирующим парашютам самые неприятные инциденты – это либо позднее принятие решения на отцепку основного парашюта, либо низкий разворот, в результате которого парашютист на высокой вертикальной и горизонтальной скорости входит в землю. Даже самые опытные парашютисты порой допускают ошибки, все мы люди. Очень неприятная вещь – это схождение парашютистов на системах типа "крыло", когда они встречаются в воздухе и с "тряпками" летят вниз. Еще раз подчеркну, в основном все авиационные происшествия с парашютистами происходят по причине человеческого фактора.

— Вопрос из области фантастики: часто в боевиках можно увидеть реактивные ранцы. В холдинге создают такие вещи?

— Я слышал об организациях промышленности, которые по заказу определенных ведомств осуществляют разработки подобных вещей, но физически их не испытывал, поэтому деталей сообщить не могу.

— Насколько целесообразны такие ранцы?

— С точки зрения тактики применения целесообразна может быть любая подобная вещь. Из очевидных достоинств – это демонстрация могущества, из очевидных недостатков — она достаточно шумная и демаскирующая, кроме того, по всей видимости, потребляет очень много топлива. Применение подобных систем предполагает понимание тактики применения.

— Каковы тренды в развитии парашютных систем? О каких ноу-хау можно сказать?

— На самом деле конструкторская мысль на протяжении всего существования парашютов движется в направлении обеспечения более высокой безопасности. Это касается страхующих систем, упрощения укладки, увеличение сроков эксплуатации парашютных систем. Второй тренд – это увеличение дальности применения, качества и диапазона применения по высоте, увеличение качества автоматики вплоть до полностью автоматических парашютных систем и так далее.

— Вскоре будет разрабатываться новая боевая экипировка "Сотник". Есть ли какие-то работы по созданию парашюта для применения с этой экипировкой?

— Любая экипировка продумывается с учетом стыковки с парашютными системами. Как раз "Штурм", о котором мы говорили выше, включает в себя элемент интеграции в существующую систему индивидуальной защиты. Я думаю, что эти наработки могут быть учтены в той работе, о которой вы спросили.

— Сколько времени занимает подготовка человека, который учится на парашютах предыдущего поколения, и парашютиста, который обучается на современную систему?

— Современные парашюты предполагают высокий уровень подготовки, но методики, конечно, изменились. Сейчас, к примеру, появились аэродинамические трубы, которые существенно увеличивают скорость подготовки. Иными словами, у нас два противоположных тренда. С одной стороны, у нас есть современные системы, которые требуют от человека высокого уровня подготовки, с другой – новые методики, которые позволяют существенно ускорить процесс обучения. На современную систему можно подготовить парашютиста в срок от трех до шести недель. Раньше достижения сопоставимых результатов было возможно при цикле подготовки больше года.

— Как вы оцениваете парашюты зарубежного производства в сравнении с нашими? Есть ли у нас преимущества или мы в роли догоняющих?

— По космическим парашютам мы абсолютный лидер. По тормозным, круглым людским, боеприпасным системам, а также парашютам спецназначения мы находимся на мировом уровне. Шахтные парашюты я не слышал, чтобы кто-то, кроме нас, делал, равно как и подводные. Практически по всем категориям парашютов мы на мировом уровне.

— Что такое на мировом уровне?

— Это значит, что мы либо превосходим конкурентов, либо есть паритет. Есть небольшое отставание по спортивным парашютам, но оно обусловлено количеством прыжков: в России делают около 300 тысяч прыжков в году, в США – около трех миллионов.

— А с чем связано такое отставание по прыжкам?

— Причиной тому является комплекс факторов. Например, в Калифорнии можно прыгать круглогодично, а у нас можно активно прыгать с мая по сентябрь.

— Иностранцы покупают наши парашюты?