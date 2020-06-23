В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 6,5 тысячи

"По состоянию на 23 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6500", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4450. В понедельник из больниц были выписаны 73 человека, в воскресенье – 87, в субботу -17. Сейчас на лечении находятся 2031 пациент с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.