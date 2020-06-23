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В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 6,5 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,5 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:50
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 6,5 тысячи

08:50 23.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека и достигло 6,5 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев составляло 6358, 19 пациентов скончались, 4377 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 23 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6500", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4450. В понедельник из больниц были выписаны 73 человека, в воскресенье – 87, в субботу -17. Сейчас на лечении находятся 2031 пациент с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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