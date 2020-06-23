https://ria.ru/20200623/1573338406.html
Мэр Хабаровска вылечился от COVID-19
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который в начале июня был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19, выздоровел и приступает к работе, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:15
2020-06-23T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хабаровск
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровск