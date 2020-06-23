Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573338406.html
Мэр Хабаровска вылечился от COVID-19
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который в начале июня был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19, выздоровел и приступает к работе, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684852_0:18:800:468_1400x0_80_0_0_f394ce777044cf18b48985bde07270ee.jpg
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684852_0:18:800:468_1400x0_80_0_0_f394ce777044cf18b48985bde07270ee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684852_45:0:756:533_1400x0_80_0_0_96ab582c26487079eea479edb9df4b37.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572684852_134:0:667:533_1400x0_80_0_0_70fd5112d68212d211233c9485207c51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровск

Мэр Хабаровска вылечился от COVID-19

08:15 23.06.2020
110
© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июн – РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который в начале июня был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19, выздоровел и приступает к работе, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
О необходимости уйти в самоизоляцию Кравчук сообщил 4 июня из-за подозрений на инфекцию у членов его семьи, позже он с супругой был госпитализирован. Инфекция у него подтвердилась.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Сергей Анатольевич (Кравчук) выздоровел, он выписан из больницы и завтра выходит на работу", - сказал собеседник агентства.
С начала пандемии в крае заболели COVID-19 более 3,5 тысячи человек, более 1,8 тысячи выздоровели, 23 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоХабаровск
Рекомендуем
Фельдшер и водитель скорой медицинской помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве почти 150 пациентов лечатся от COVID
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19
Производство антисептических средств в Москве
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере, Индия
В Индии выявили 14,9 тысячи новых случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп считал, что разведка США заранее знает обо всех инцидентах
Посадка пилотируемого корабля Союз на спускаемом парашюте
В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей
Пустая могила
Конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск
Президент США Дональд Трамп
Болтон: Трамп запретил постпреду США встречаться с Далай-ламой
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"
Взрыв газа в жилом доме в Киеве
Спасатели обнаружили пятого погибшего под завалами дома в Киеве
Участники акции протеста против санкционной политики США несут портрет Симона Боливара на одной из улиц Каракаса
Болтон: США не получили контроль над значительными активами Венесуэлы
Мясо птицы
Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
Лента новостейМолния